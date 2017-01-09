«ترامپ» در برخورد با ترکیه اشتباهات «اوباما» را تکرار نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مولود چاوش اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه امروز دوشنبه در جمع دیپلمات هایی که به مناسبت نشست سالانه سفرای این کشور گرد هم آمده بودند، گفت: معتقدم که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری منتخب آمریکا در روابط خود با ترکیه، اشتباهات دولت گذشته را تکرار نخواهد کرد.

وی همچنین گفت: انتظار داریم واشنگتن علاوه بر استرداد «فتح الله گولن» رهبر مخالفین دولت آنکارا، رابطه خود با یگان های مدافع خلق نیروهای کردی حزب دموکراتیک سوریه را نیز قطع کند.

گفتنی است که ترکیه گولن را که در تبعیدی خود خواسته ساکن ایالت «پنسیلوانیا» آمریکا است، مسئول کودتای نافرجام ۱۶ جولای ۲۰۱۶ می داند.