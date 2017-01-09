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۲۰ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۵۹

فرمانده انتظامی شهرستان بهار اعلام کرد:

کشف ۲.۵ تن گردوی قاچاق در بهار

کشف ۲.۵ تن گردوی قاچاق در بهار

بهار - فرمانده انتظامی شهرستان بهار از کشف ۲ هزار و ۴۴۵ کیلوگرم گردوی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ بزرگعلی نوری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در پی تلاش کارکنان انتظامی شهرستان بهار و با کنترل محور های مواصلاتی ۲ دستگاه خودوری نیسان حامل گردوی قاچاق در شهرستان بهار متوقف شد.

وی افزود: این محموله قاچاق و غیر بهداشتی شامل ۲ هزار و ۴۴۵ کیلوگرم گردو و مغز گردوی قاچاق به ارزش ۹۰۰ میلیون ریال بود که از استان های مرزی غرب کشور بارگیری و برای توزیع در استان همدان در حرکت بود که با هوشیاری کارکنان انتظامی شهرستان متوقف شد.

وی افزود: در این راستا ۲ نفر قاچاقچی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی اعزام شدند.

سرهنگ بزرگعلی نوری از مردم شهرستان بهار خواست تا در صورت اطلاع و مشاهده هرگونه موارد مشکوک پلیس را از طریق تلفن و سامانه ۱۱۰ مطلع کنند.

کد مطلب 3872905

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