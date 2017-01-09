اردونشینان تیم والیبال ساحلی ایران معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره تور جهانی والیبال ساحلی در ایران از روز ۲۷ تا ۳۰ بهمن ماه سال جاری در جزیره کیش برگزار می شود.

اردوی آماده سازی تیم های ملی والیبال ساحلی ایران برای حضور شایسته در این رقابت ها از ۸ بهمن ماه در جزیره کیش آغاز می شود و تا زمان برگزاری تور جهانی ادامه خواهد داشت.

۱۰ بازیکن به این اردو دعوت شدند که تمرینات خود را زیر نظر رضا عصاری نائینی به عنوان مربی پیگیری خواهند کرد.

رحمان رئوفی، محمد شالیکار، عباس پورعسگری، آرش وکیلی، آق محمد سلاق، عبدالحامد میرزاعلی، بهنام توکلی، محمد صادقی، جواد فیروزپور و علیرضا آقا جانی ۱۰ بازیکن دعوت شده به این اردو هستند.

ثبت نام تیم ها برای شرکت در تور جهانی سه ستاره کیش از ۲۷ آذرماه آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت که تاکنون ۳۶ تیم از ۱۶ کشور جهان ثبت نام کردند.

نخستین دوره تور جهانی والیبال ساحلی در کیش از ۲۷ تا ۳۰ بهمن ماه سال ۹۴ برگزار شد که تیم های قطر (جفرسون سانتوس پریرا – شریف یونوس)، روسیه (اولگ استویانوسکی – آرتم یارزوتکین) و لهستان (بارتوش لویژاک – پیوتر کانتور) مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.