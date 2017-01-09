نخستین موزه صنعت نفت ایران در آبادان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نعمت الهی شب گذشته پس از بازدید از طرح موزه های شهری آبادان در جمع خبرنگاران گفت: در پی تصمیم وزارت نفت بر ایجاد موزه های نفت در شهرهای آبادان، مسجد سلیمان و تهران، از سال ۹۲ فعالیتهای موزه ای با بهره گیری از مشاوران آغاز شد و در پایان سال ۹۳ مشاوران شهرهای آبادان و مسجد سلیمان طرحهای خود را تحویل دادند.

وی افزود: مشاور ایجاد موزه های صنعت نفت در آبادان بنا بر مطالعات انجام شده سه پیشنهاد را (براساس قابلیت های این شهر) برای اقدام در این شهر ارائه کرد که ایجاد شهر موزه، تبدیل ۲۰ نقطه مختلف شهر به موزه و یا تبدیل پنج نقطه به موز صنعت نفت این پیشنهادات را شامل می شد.

نعمت الهی با استناد به گفته های مشاور طرح موزه های نفتی آبادان اظهار کرد: از آنجایی که در جای جای شهر آبادان یادگارها و نشانه های زیادی از صنعت و یا فعالیت نفتی وجود دارد به همین دلیل می توان ضمن حفظ و نگهداری این یادگارها این شهر را نیز به شهر موزه تبدیل کنیم که به دلیل سختی کار و نیاز به انجام مطالعات گسترده و بیشتر از منظر مسائل شهری، اجتماعی، مردم شناسی و اجرایی در این زمینه این مسئله را به عنوان اولویت سوم در ایجاد موزه های صنعت نفت آبادان لحاظ کردیم.

وی تصریح کرد: موضوع تبدیل ۲۰ نقطه از شهر نیز به دلیل بزرگی کار و هزینه بر بودن در رده دوم اولویت بندیهای کاری ما قرار گرفت و بر این اساس ما پیشنهاد تبدیل پنج نقطه از شهر آبادان به عنوان موزه نفت را به عنوان گام نخست انتخاب کردیم.

نعمت الهی از بنزین خانه، تکنیکال اسکول (آموزشگاه فنی و حرفه ای نفت)، پارک موزه صنعت نفت، ساختمانهای منحصر به فرد تشریفاتی نفت، منطقه انکس، نیروگاه شماره یک، واحد قدیمی پرچی پالایشگاه، ریخته گری و تانک فارمها، به عنوان پنج موزه یاد شده نام برد و گفت: بنزین خانه آبادان به عنوان نخستین موزه صنعت نفت، نخستین جایگاه توزیع سوخت در کشور است که توسط شرکت نفت ایران و انگلیس ایجاد شد. در ابتدا این مکان برای توزیع سوخت نفت سفید برای خانواده ها ایجاد شد اما بعدها با به روی کار آمدن اتومبیل و نیاز به بنزین، این مکان به محل توزیع بنزین تبدیل شد که قدمت آن به ۹۰ سال پیش می رسد.

وی با اشاره به اینکه آبادان شهر نخستین های ایران است، افزود: به زودی نیز نخستین موزه صنعت نفت در شهر آبادان ایجاد و راه اندازی می شود. در زمان حاضر تمامی کارهای این بنزین خانه انجام شده که شامل یک ساختمان قدیمی، سه سالن مجزا در کنار، فضای باز با ارائه تصویری از ۹۰ سال تاکنون به شکل نمایش تجهیزات و ادوات مرتبط با سوخت رسانی و توزیع سوخت در میان مردم است.

مدیر طرح موزه های صنعت نفت، هزینه صرف شده برای احیای این بنزین خانه را تاکنون ۵۰۰ میلیون تومان خواند و اظهار کرد: تمام تجهیزات مکانیکی آن زمان پس از شناسایی، مرمت و بازسازی در موزه قرار داده شده، ضمن آنکه سیر تکاملی پمپ های بنزین، کیل ها، کوپن ها، اسکناسهای منقش به نقش پالایشگاه و سایر تاسیسات نفتی، روزنامه ها و مکتوبات مربوط به صنعت نفت، عکسها، تصاویر و اسناد قدیمی، وسائل روشنایی قدیمی همچون فانوس و گردسوز، وسائل گرمایشی مانند والر و علاءالدین، چراغهای خوراک پزی اعم از سه فتیله و غیره، خودروهای قدیمی سوخت رسان، لیلاندهای قدیمی نیز در بخش جنبی این موزه به معرض نمایش گذاشته شده است.

به گفته نعمت الهی، در مسیر یافتن تجهیزات قدیمی نوعی از چراغ خوراک پزی مربوط به زمانهای بسیار دور که به نوعی زیر خاکی محسوب می شود، نیز یافت شده که در این موزه به نمایش درآمده است، علاوه بر این اتاقی نیز برای فروش هدایای موزه ای اعم از وسایل مصرفی، عکسها و قابهای مختلف تاریخی جهت بازدید و خرید پیش بینی شده و مردم ضمن بازدید از بخشهای مختلف این موزه می توانند به کافه نفت جنب این موزه که هم اینک از سوی شرکت پخش فرآورده های نفتی در مرحله مزایده قرار دارد، سری بزنند و استراحتی داشته باشند.

مدیر طرح موزه های صنعت نفت بار دیگر با اشاره به افتتاح نخستین بنزین خانه آبادان به عنوان نخستین موزه صنعت نفت ایران در روز سه شنبه ۲۸ دی ماه و با حضور کاظمی معاون وزیر نفت و برخی دیگر از مسئولان کشوری، استانی و محلی افزود: طبق برنامه ریزیهای انجام شده این موزه از روز ۲۹ دی ماه آماده پذیرایی از مردم است، بازدید از این موزه برای آبادانی ها رایگان است.

نعمت الهی با بیان اینکه در کنار ایجاد موزه های صنعت نفت نگاه ما به توسعه این موزه و تبدیل آن به یک مرکز فرهنگی به شکل فصلی (نمایشگاه های فصلی مختلف) و عرضه محصولات گوناگون صنعت نفت و تبادل اشیاء و اسناد به صورت چرخشی با سایر موزه ها است، اظهار کرد: در تلاشیم تا محتوای بقیه موزه ها در این موزه نیز در معرض نمایش گذاشته شود تا بچه های آبادان بدون نیاز به رفتن به سایر مناطق بتوانند با این اشیای موزه ای صنعت نفت در همین آبادان آشنا و با آن ارتباط برقرار کنند.

وی موزه را یک موجود زنده و به دور از محل بایگانی صرف دانست و تصریح کرد: موزه بایستی به طور مداوم و مستمر پدیده ها، اشیاء و اسناد جدید را جهت ایجاد علاقه و انگیزه مضاعف در بازدید کنندگان برای دیدن چندین باره موزه عرضه کند، بر این اساس تلاشمان آن است که این موزه صبح تا ظهر برای بازدید دانش آموزان و دانشجویان و بعداز ظهرها نیز از ساعت ۱۶ تا ۲۲ برای بازدید خانواده ها گشوده باشد.