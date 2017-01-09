توفیقات آیت الله هاشمی رفسنجانی در حفظ اعتدال و آرامش جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی با صدور پیامی ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت.

متن پیام این استاد برجسته حوزه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنّا لله و إنّا إلیه راجعون

درگذشت عالم مجاهد مرحوم حجت الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی رحمة الله علیه، موجب تأثر و تأسف گردید.

آن فقید سعید، سالیان سال در سنگرهای مختلف انقلاب اسلامی، در حد توان انجام وظیفه نمود و در حفظ اعتدال و آرامش جامعه و رفاه مردم به توفیقاتی نائل گردید.

حضور ولائی آن مرحوم در حرمین شریفین و اعلام مواضع محکم مذهبی و دینی در آن مکان مقدس در خاطره‌ها همیشه باقی خواهد ماند.

فقدان آن عالم بزرگوار را به همه علاقمندان، و بیت محترم ایشان تسلیت گفته، برای آن فقید سعید رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از خداوند متعال مسئلت دارم.