شاخص ارزش دلار آمریکا افزایش یافت/قدرت نمایی دلار در برابر ۶ ارز

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «اسپوتنیک»، شاخص ارزش دلار آمریکا در بازار معاملات جهانی ارز در برابر ۶ سبد اصلی ارز در حدود ۱۵دهم درصد افزایش پیدا کرد و به ۱۰۲.۳۶۰ واحد رسید.

در همین حال، دلار آمریکا در برابر ین ژاپن با رشد ۳۲ دهم درصدی روبرو شد و هر یک دلار آمریکا، در برابر ۱۱۷.۳۹ ین معامله شد.

اما نرخ دلار در برابر یورو، تقریبا بدون تغییر ماند؛ این در حالی است که دلار در برابر پوند انگلیس ۸۵ دهم درصد روند صعودی به خود گرفت.

بر همین اساس، وزارت کار آمریکا در چند روز اخیر، آماری از بازار کار این کشور ارائه داد که حاکی از عملکرد کم نظیر اشتغال زایی در این کشور، بعد از رکود سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی است؛ به نحوی که بیش از ۲ میلیون نفر جذب بازار کار آمریکا شده اند و نیز میزان دریافتی افراد در آخرین ماه سال ۲۰۱۶ میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ۲.۹ درصد افزایش پیدا کرده که بیشرین رقم از سال ۲۰۰۹ میلادی به بعد است.

به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی، این افزایش حقوق و نیز شاخص رشد ارزش دلار آمریکا به نوعی با هم در ارتباط هستند.

