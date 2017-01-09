آیت الله رفسنجانی ۶۰ سال در مسیر انقلاب حرکت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ابراهیمی پور پیش از ظهر امروز دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری آئین بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در محل فرمانداری آبادان ضمن عرض تسلیت سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س)، افزود: حضرت معصومه(س) از جایگاه خاصی در میان تمام معصومان برخوردار است و برای عاشقان و دلباختگان به مثابه یک حرم امن است.

وی یادآور شد: به طور انصاف فقدان آیت الله هاشمی به جهت سنگین بودن پر کردن خلاء وجوی ایشان بسیار سخت است.

امام جمعه آبادان با اشاره به اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مزدوران ساواک بیش از چهار سال و اندی در زندان (به ویژه بخش انفرادی) حبس بود، گفت: آقای هاشمی برای انقلاب و نظام پیش از شکل گیری آن زجرهای فراوانی را متحمل شد، اگر چه در دوران حیات شاید میان استاد و شاگردی در سر کلاس اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد و هیچ اشکالی هم ندارد لذا بحث و مجادله ای که در حوزه های علمیه اتفاق می افتد چون مشابه اش در سایر جاها نیست بعضی ها فکر می کنند دعوایی رخ داده، برخی ها این مجادله ها، نقدها و اشکال گرفتن ها را به خصومت تعبیر می کنند، مرحوم آیت الله مهدوی نقل می کرد که یکروز در ساواک آقای هاشمی را به دار آویزان کرده بود و آنقدر او را شلاق زده بودند که خون زیر پایش به شکل لخته شده ای جمع شده بود و وقتی وی را پائین کشیدند ایشان فکر می کرد که بر روی اشک راه می رود.

حجت الاسلام ابراهیمی پور افزود: آیت الله هاشمی رفسنجانی زجر کشیده و همراه و معتمد امام راحل (ره) بود و پس از پیروزی انقلاب تصدی های زیادی را عهده دار شد.

وی اظهار کرد: انسانها به دلیل عدم عصمتشان خطاهایشان نیز طبیعی است و با سنگین شدن مسئولیت ها احتمال افزایش خطاها نیز بیشتر می شود اما آدمها با مشورت کردن قادرند خطاها را کم کنند، مرحوم هاشمی رفسنجانی با توجه به مسئولیت های سنگینی که چه در زمان جنگ، چه در درون جبهه ها و حتی پشت جبهه اعم از ریاست مجلس، رئیس جمهوری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتند به تعبیر خودشان به مثابه سنگ آسیابی بودند که بسیار هم سخت است.

حجت الاسلام ابراهیمی پور تصریح کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی حدود ۶۰ سال در مسیر مبارزه انقلابی قرار داشت به همین دلیل این شخصیت، شخصیت کمی نیست و باید به خوبی از وی یاد شود.

امام جمعه آبادان افزود: اگر ما پیرو مکتب ولایت باشیم به طور قطع اندوه حضرت آقا در فراق یار از دست رفته شان را خواهیم دید و اگر به همین اندازه هم کسی بصیرت داشه باشد بایستی برای یار از دست رفته امامش اندوهناک باشد، هیچگاه نباید انتقادات و نقادیها به خصومت و دشمنی میان افراد تبدیل شود، بایستی بسیار هوشیار باشیم چرا که زیبایی دین مبین اسلام این است، اگر کسی از ما اشکالی گرفت نباید زود ناراحت شویم، بلکه بایستی در جهت رفع اشکالات بکوشیم و این نکته بسیار حائز اهمیت است.

هاشمی رفسنجانی فرد بصیری بود

مدیر حوزه علمیه برادران آبادان نیز در ادامه این آئین گفت: هاشمی فرد بصیری بود که اجازه سوء استفاده دشمنان را از فرصتها نداد.

حجت الاسلام علی نجیبی با بیان اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی یار دیرین رهبری و روحانی مبارز و انقلابی بود، افزود: پیام رهبری به عنوان فرمانده کل در خصوص فوت ایشان تکلیف را برای همه ما مشخص کرد، در این پیام حضرت امام از سوابق وی نکاتی را گفتند که نشاندهنده حق والای ایشان به گردن نظام و انقلاب دارد.

به گفته وی رهبری بصیرت مرحوم هاشمی رفسنجانی در شناخت توطئه دشمنان برای سوء استفاده از پتانسیل بسیار قوی ایشان در جهت تضعیف نظام جمهوری اسلامی را یادآور شد و اظهار کرد: خوف آن می رود که در زمان درگذشت وی دشمنان باز بخواهند علیه نظام توطئه کنند، ضمن آنکه طبق اطلاعات واصله دشمنان می کوشند تا از وی در جهت منافع خود استفاده کنند، لذا بایستی با بصیرت و آگاهی گام برداریم.

وی برگزاری آئین درخورشان آیت الله هاشمی رفسنجانی یادگار امام را متذکر شد و تصریح کرد: در برگزاری این آئین بایستی به شیوه ای عمل کرد تا دشمنان بداند که هیچ اختلافی میان مردم و مسئولان وجود ندارد و همه ید واحده هستیم.

وی یادآور شد: طبق فرموده مقام معظم رهبری اگر چه آیت الله هاشمی رفسنجانی یکسری اختلاف نظرهایی داشتند اما در مسیر و اصل راه با دیگران همراه بود و لذا بایستی تمام توانمان را در جهت برگزاری آئینی در خور شان وی به کار ببریم، روحانیت حوزه علمیه نیز در این آئین حضور پرشوری خواهند داشت و هم دوش سایر مردم آئینی باشکوه و در خور شان این مرحوم برگزار می کنیم.



