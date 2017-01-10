حوزه درمان زنجان به دستگاه پیشرفته تشخیص ودرمان سرطان مجهز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان، اصغر وثوق با اعلام این‌که یک نفر بیمار نباید به دلیل فقر فرهنگی به بیماری سرطان مبتلا گردد، اظهار کرد: در راستای اعتقاد به این جمله در کنار فعالیت‌های مربوط به حوزه درمان، برنامه‌های پیشگیری را در دستور کار جدی قرار داده‌ایم.

وی استرس را یکی از عوامل اصلی ابتلا به بیماری سرطان عنوان کرد و از مردم خواست تا مهرانه را در تحقق اهداف و رسالت‌هایش در حوزه پیشگیری همراهی کنند.

وثوق مهرانه را نتیجه عشق به همنوع دانست و به هزینه اختصاص یافته برای خرید هر یک از دو دستگاه رادیوتراپی به قیمت ۵ میلیارد تومان و پرداخت هزینه حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سی تی سیمولاتور اشاره کرد.

وی از زدن سند خرید دو دستگاه پیشرفته تشخیص و درمان سرطان به ارزش ۷۰ میلیارد تومان توسط یک خیر زنجانی مقیم تهران خبر داد و گفت: این خیر وصیت کرده است پس از وفاتش این میزان به مهرانه پرداخت شود که با این مبلغ می‌توان پت اسکن (Pet Scan) دستگاه فوق پیشرفته تشخیص بیماری سرطان و سایبرنایف (Cyber Knife) ، دستگاه فوق پیشرفته درمان سرطان را خریداری کرد.

مدیرعامل مهرانه ابراز کرد: هم اینک بیمارانی که نیاز به بهره‌گیری از این دستگاه پیشرفته درمانی دارند با صرف هزینه‌های بالا به کشورهای دیگر نظیر ترکیه سفر می‌کنند.