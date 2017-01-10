آیت الله سید هاشم بطحایی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی، اظهار کرد: فقدان آیت الله هاشمی رفسنجانی و رحلت این عالم بزرگوار و سیاست مدار بزرگ و فقیهی عالم برای جمهوری اسلامی ایران به خصوص در دوره زمان فعلی ضایعهای سنگین و بسیار سخت است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی در ابعاد مختلف برای جمهوری اسلامی مایه فخر و مباهات بوده است، افزود: ایشان فردی متدین، سیاستمداری هشیار و زیرک و انقلابی با اراده بود که با همین سرمایه وارد حوزه علمیه قم شده و به مقام اجتهاد نایل شد و از نظر علمی نیز تألیفات و کتب بسیاری از خود به یادگار گذشته است.
وی آیت الله هاشمی را خطیبی توانمند خواند که خطبههای قاطع نمازجمعه وی در تاریخ ماندگار خواهد شد و گفت: ایشان از نظر بعد انقلابی یکی از موثوترین شخصیتها در سست کردن پایههای نظام شاهنشاهی و پایه گذاری انقلاب اسلامی و تبدیل نظام ستم شاهی به جمهوری اسلامی ایران بود.
از پایههای انقلاب
آیت الله بطحایی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را یکی از پایههای هیئت طراح انقلاب خواند و افزود: ایشان در کنار بزرگان دیگری همچون شهید مطهری، شهید بهشتی، مقام معظم رهبری و سایر بزرگان در زیر حمایتها و رهبری امام خمینی(ره) توانستند این انقلاب را به ثمر برسانند و آیت الله هاشمی یکی از عناصر مفید در به ثمر رسیدن این انقلاب بود.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به استقامتهای آیت الله هاشمی رفسنجانی در راه انقلاب، تأکید کرد: ایشان ۵ سال زندان و شکنجه ستم شاهی را تحمل کرد اما دست از استقامت باز نداشت.
وی با اشاره به مسئولیتهای بعد از انقلاب آیت الله هاشمی نیز تصریح کرد: مسئولیتهای گوناگونی از جمله اداره جنگ در آن زمان به آیت الله هاشمی واگذار شد و ایشان توانست در دورهای که ما ارتش قوی نداشتیم و سپاه ما نوپا بود و ا نیروی نظامی منسجم بهرهمند نبودیم توانست به نیابی از فرماندهی کل قوا جنگهای ۸ ساله را به نحو احسن اداره کند.
اداره کشور در سختترین شرایط
آیت الله بطحایی به دوره ریاست جمهوری آیت الله هاشمی هم اشاره کرد و گفت: در دورهای که کشور تازه انقلاب کرده بود و در شرایط جنگ که نفت بشکهای ۵ دلار خریداری میشد در اداره کشور به نحوی مدیریت کرد که کشور با مشکل چندانی رو به رو نشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: در دورههای مسئولیت و نمایندگی آیت الله هاشمی در مجلس نیز به اقرار همه از جمله مخالفان و موافقان بهترین مدیریت را در مجلس داشتند و با بلند نظری که داشتند با دید وسیع و جامع از همه نظرات از جمله موافق و مخالف بهرهمند میشدند.
سیاستمداری برجسته
استاد حوزه علمیه با تأکید بر مشی ویژه آیت الله هاشمی در سیاست خارجی، تصریح کرد: سیاستمدار کسی است که در عین اینکه با گرگها طرف میشود از حمله گرگها به گله خود جلوگیری کند، آیت الله هاشمی مانند یک شبان با فکر و سیاستمدار در عین دشمنشناسی خود و با سیاست مدبرانه جلوی همه گرگهای شرقی و غربی که دشمنان حقیقی کشور هستند را میگرفت.
وی افزود: همین سیاست مداری ایشان است که امروز میبینم همه کشورهایی حوزه خلیج فارس که دشمن ما هستند و با ما قطع ارتباطه کردهاند رحلت ایشان را تسلیت گفتهاند یا میدیدیم که ملک عبدالله پادشانه عربستان در سفر به ایران منزل ایشان را برای اقامت انتخاب کرده و از سادگی زندگی ایشان تعجب کرده بود.
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