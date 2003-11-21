پژوهشگران ايراني اولين كوههاي يخ شناور قطبي را مشاهد كردند

حميد جديري خداشناس يكي از پژوهشگران در مصاحبه اي كه با پست الكترونيك صورت گرفت گفت: ما در طول سفر از جزيره كروز كه به ياد رابينسون كروزئه نام گرفته گذشتيم، اين منطقه زيستگاه منحصر به فردي براي گونه هاي خاص جانداران است بيش از 40 گونه مختلف از پرندگان، فوك هاي دريايي كه گاه وزنشان به 4 تن مي رسد و4 نوع پنگوئن كه شاه پنگوئن ها از نوع منحصر به فردشان است در اين جزيره ساكن هستند، وي افزود: ما در اين جزيره بر روي شاه پنگوئن ها كه تعدادشان بيش از 50000 عدد بود تحقيقاتي انجام داده ايم.

وي سپس به حضور نهنگهاي قاتل در اطراف جزيره اشاره كرد و گفت: يك گروه ده تايي از نهنگها موسوم به نهنگهاي قاتل درانتظارمسافران كشتي بودند كه خوشبختانه اتفاق خاصي رخ نداد.

وي در ادامه بازديد از جزيره كرگولين و جزيره هيرد اشاه كرد و گفت: جزيره هيرد زيبايي منحصره به فردي دارد و يكي از نواحي آتشفشان در محل اقيانوس هند جنوبي است كه به منظور محافظت از آن از سال 1960 تاكنون اجازه ورود به جزيره به كسي داده نشده است قله اي عظيم به ارتفاع 2 هزار و 750 متر نيز جزيره هيرد سر برآورده كه البته سراسر اين قله بلند آتشفشاني از برف و يخ پوشيده شده است.

خداشناس سرپرست گروه پژوهشي سايه بيان كرد: جزيره هيرد در عرض جغرافيايي منفي 52 و طول 73 درجه شرقي قرار گرفته و تاكنون كمتر كسي آن را ديده و يا از آن تصوير برداري كرده است.

وي در پايان تصريح كرد: در طول سفر علاوه بر رصد خورشيدگرفتگي به بررسي رفتارهاي انساني در برخورد با حوادث طبيعي و بررسي پديده هاي نجومي مي پردازيم.

طبق آخرين خبرها پژوهشگران ايراني به قطب جنوب نزديك مي شوند و قادر خواهند بود 3 آذر ماه بزرگترين خورشيد گرفتگي را در قطب جنوب رصد كنند.

حيد جديري خداشناس و بابك امين تفرشي اولين ايرانياني هستند كه مي توانند خورشيد گرفتگي قطب جنوب را مشاهده نمايند.