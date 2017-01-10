مسئله آب را جدی بگیریم/مصرف بی رویه به مثابه جنگ با آب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آب و فاضلاب شهری هرمزگان، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در همایش ائمه جمعه با مسئولان استان که به میزبانی آبفای هرمزگان برگزار شد، به بحران آب در استان اشاره کرد و گفت: بایستی مسئله آب را جدی بگیریم .

آیت‌الله نعیم‌آبادی تصریح کرد: ماییم و همین اندک منابع آبی موجود که باید با مصرف بهینه آب در حفظ و صیانت از این منابع تلاش کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت نهادینه کردن مصرف بهینه آب، هشدار داد: اگر با این رویه و بی توجه به محدودیت منابع آبی پیش برویم در حقیقت به مثابه جنگ با آب است و ناگزیر به تحمل بحران بی آبی هستیم.

وی همچنین از نحوه مصرف آب شرب در بخش آبیاری فضای سبز نیز انتقاد کرد و گفت : باید به فکر منابع جایگزین بود و از ظرفیت دریا در تولید آب شرب استفاده کرد.

نعیم آبادی افزود: ما در استان خود دو دریا داریم یک دریای زمینی و دوم دریای هوایی که همان شرجی است و برکات دریای دوم برای ما از دریای اول بیشتر است و باید کاری کنیم که بیشتر از آن استفاده کنیم. مثلا با استفاده از شرجی می توان فضای سبز بندرعباس را گسترش داد.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود، رحلت مجاهد خستگی‌ناپذیر و مفسر گران‌مایه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را ضایعه‌ای بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت: وی از فرزندان اولیه انقلاب اسلامی بود، همان نسل اولی که در مبارزات بود و تلخی حکومت مزدور شاهنشاهی و تحت سلطه آمریکا را نشنید، بلکه مشاهده و لمس کرد.

نقش تاثیرگذار ائمه جمعه در ترویج مصرف بهینه

در ادامه ، مدیرعامل آبفای هرمزگان به سرمایه گذاری ۱۱ هزار میلیاردی بخش خصوصی در حوزه شیرین سازی آب دریا اشاره کرد و گفت: طی سه سال آینده ۶۶ درصد نیاز آبی استان از طریق احداث آبشیرین کن ها و ۳۴ درصد نیز از طریق سد و چاه ها تأمین می شود.

امین قصمی تاکید کرد: بخش عمده سرمایه گذاری های جذب شده در حوزه آب و فاضلاب طی سه سال گذشته صورت گرفته است. همچنین علاوه بر بهره برداری از فاز نخست آبشیرین کن ۱۰۰ هزار متر مکعبی بندرعباس تا پایان شهریور ماه ۹۶، احداث پروژه آبشیرین ۵۰ هزار متر مکعبی بندرعباس را نیز در مرحله مطالعات و اخذ مجوز داریم.

وی در پایان به ظرفیت تاثیرگذار ائمه جمعه و روحانیت استان در ترویج مصرف بهینه آب اشاره کرد و گفت: با توجه به بحران منابع آبی، انتظار همراهی ائمه جمعه را در این زمینه داریم.