رصد ۳سیاره شامگاهی در آسمان/ مشاهده یک دنباله دار

خسرو جعفری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تقریبا ۴۰ دقیقه بعد از غروب خوشید می توان ۳ سیاره زهره ،مریخ و نپتون را در این شبها رصد کرد.

وی با بیان اینکه ۲ سیاره زهره و مریخ را می توان با چشم غیر مسلح و نپتون را با تلسکوپ یا دوربین دوچشمی رصد کرد، افزود: نپتون، سیاره ای است که در فاصله بسیار دوری از زمین قرار دارد و به همین دلیل درخشندگی آن بسیار کم است و برای رصد آن باید از ابزار رصدی مانند دوربین دوچشمی و تلسکوپ استفاده کرد.

به گفته این کارشناس نجوم، اولین سیاره ای که قابل مشاهده در آسمان شامگاهی است سیاره زهره است که در ارتفاع ۳۲ درجه ای از افق قرار دارد و به مانند ستاره ای بسیار نورانی دیده می شود.

به گفته وی، اگر این سیاره را با ابزار رصدی نگاه کنیم به شکل نیمه یا شبیه تربیع اول ماه دیده می شود؛ قدر سیاره زهره منفی ۴.۴ است.

وی ادامه داد : تقریباً ۵ درجه بالاتر از سیاره زهره سیاره مریخ قابل مشاهده است؛ درخشندگی این سیاره برابر ۰.۹ است که با چشم غیر مسلح به رنگ قرمز-نارنجی دیده می شود.

جعفری زاده افزود: البته که در کنار این سیاره ستاره ای به نام فی – دلو قرار دارد که رصد آن با دوربین دوچشمی خالی از لطف نیست.

این کارشناس نجوم با اشاره به سومین سیاره شامگاهی خاطر نشان کرد: سیاره نپتون بین دو سیاره مریخ و زهره قرار دارد و برای رصد بهتر آن بهتر است تا روز ۲۳ دیماه منتظر بمانید که در کنار سیاره زهره قرار بگیرد.

به گفته مدیر انجمن نجوم اهواز، اگر در آن روز ابزار رصدی مانند دوربین دوچشمی و یا تلسکوپ رصد را انجام دهید، در کنار سیاره زهره می توان یک جسم کمنورآبی رنگ را دید که همان سیاره نپتون است.

جعفری زاده عنوان کرد: این سه سیاره هر کدام در فاصله های واقعی مختلفی از زمین قرار دارند و به دلیل حرکت ظاهری انها در آسمان نزدیک یکدیگر دیده می شوند.

رصد یک دنباله دار در آسمان

وی در ادامه با اشاره به رصد یک دنباله دار اظهار داشت: در همین زمان می توان دنباله دار P۴۵ یا Honda-Mrkos-Pajdusakova را مشاهده کرد، این دنباله دار در نزدیکی افق غربی قرار دارد که در آسمان صاف و بدون غبار با دوربین دوچشمی قابل مشاهده است.