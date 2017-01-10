پیکان نیم فصل سختی پیش رو دارد/ کی روش اعتقادی به تعامل ندارد

علی حمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شرایط پیکان تهران گفت: بعد از پایان نیم فصل اول چند روزی استراحت داشتیم و سپس تمرینات را شروع کردیم و کادر فنی شرایط بازیکنان را از لحاظ روحی و روانی به مرحله ایده آلی رسانده و توانسته ایم تمرینات تاکتیکی خوبی را برگزار کنیم. پنج روز هم در کیش اردو زدیم که برای تیم ما مفید بود و بازیکنان آماده شروع نیم فصل دوم هستند.

هافبک پیکان تهران خاطرنشان کرد: در نیم فصل اول عملکرد قابل قبولی داشته ایم و بازیهای خوبی انجام دادیم اما می دانیم نیم فصل دوم شرایط بسیار حساس تر می شود و روزهای سختی را پیش رو خواهیم داشت.

وی در خصوص دیدار تیمش برابر گسترش فولاد در هفته شانزدهم لیگ گفت: بازیهای این تیم را آنالیز کرده ایم. گسترشی ها عملکرد خوبی داشته اند اگر چه نتوانسته اند نتایج قابل قبولی کسب کنند اما با توجه به اینکه در خانه بازی خواهیم کرد تنها بدنبال کسب سه امتیاز این دیدار هستیم.

حمودی در خصوص اختلافات بوجود آمده بین برانکو و کارلوس کی روش گفت: به اعتقاد من هر دو مربی حق دارند اما یک مدیریت قوی می تواند این مشکل را برطرف کرده و اجازه ندهد این اختلافات بیشتر شده و دودش به چشم فوتبال ما برود. باشگاهها هزینه می کنند تا تیم شان در مسابقات لیگ موفق باشد و برای همین مایل نیستند برای هر اردوی بازیکنانشان را به تیم ملی بدهند اما کی روش هم حق دارد که برای رسیدن به جام جهانی، ملی پوشانشان را در اختیار داشته باشد که با برگزاری اردو به هماهنگی کامل برسد.

هافبک پیکان تهران در پاسخ به این پرسش که آیا برکناری کی روش در این مقطع به صلاح است یا خیر، گفت: به نظر من او باید بماند و با شناختی که از ملی پوشان دارد تیم ملی را به جام جهانی برساند.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که چرا کی روش با مربیان داخلی تعامل ندارد، افزود: مشکل از همین جا شروع شده زیرا فکر می کنم کی روش اعتقاد چندانی به مربیان داخلی ندارد و علاقه ای به برگزاری نشست و تعامل با آنها را در خود نمی بیند که این می تواند باعث شود تا فوتبال ما از مسیر اصلی خود دور شود.