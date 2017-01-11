امربه معروف متکی به شناخت ارزش ها و هنجارها است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیل پور در نشست با دستگاه های مربوط با موضوع امربه معروف و نهی از منکر که پیش از ظهر چهارشنبه در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان صومعه سرا برگزار شد، اظهار کرد: در مباحث اجتماعی با موضوع فرآیند تربیت اجتماعی روبه رو هستیم.

وی با بیان اینکه این فرآیند از قبل از ازدواج والدین، حضور جنین در رحم مادر و بعد از تولد ادامه دارد، افزود: برخی تصور می کنند که تربیت اجتماعی بعداز تولد فرزند آغاز می شود در حالی که اینگونه نیست.

فرماندار صومعه سرا با اشاره به اینکه بعداز تولد نیز سه مرحله برای تربیت بیان شده است، گفت: سیادت که قبل از هفت سالگی کودک را شامل شده، اطاعت بعداز هفت سالگی، وزارت که بعداز ۱۴ سالگی فرزندان را در برمی گیرد.

وی با بیان اینکه در دوره سیادت کودک باید آزاد گذاشته شده تا بیاموزد، خاطرنشان کرد: در مرحله اطاعت نیز کودک چگونگی رفتار و اطاعت کردن را می آموزد و در مرحله وزارت نیز فرزند همانند وزیر حکم مشاور برای خانواده و والدین را دارد.

اسماعیل پور با اشاره به اینکه اگر این نگاه را براساس تعالیم اسلامی رعایت کنیم آنگاه نیازمند الزاماتی در تربیت اجتماعی می شویم، تصریح کرد: در تربیت اجتماعی سه شناخت فرد، جامعه و روابط بین این دو، شناخت ارزش ها و متناسب با آن هنجارهای اجتماعی، شناخت ضرورت های زمانی و مکانی لازم و ضروری است.

به گفته این مسئول این سه شناخت سبب می شود که در زمان امربه معروف و نهی از منکر مبنا و هدفگذاری ما بر روی کدامیک از شناخت ها استوار است و اگر مبنای ما هنجارها بوده با نادیده گرفتن ارزش ها ما را به نتیجه ای نمی رساند.

وی یادآورشد: امربه معروف قبل از هر چیزی متکی بر شناخت ارزش ها، هنجارها و شناخت شرایط زمانی و مکانی است و در مرحله دوم در امربه معروف باید واقعیت های اجتماعی را از شناخت اجتماعی جدا کرده و این تفکیک لازم و در اجرای این واجب بسیار مهم است.

فرماندار صومعه سرا با اشاره به حائز اهمیت بودن شخصیت امران به معروف و ناهیان از منکر است، ادامه داد: توجه به موضوع امربه معروف و نهی از منکر از وظایف سازمانی همه دستگاه ها بوده و ما به عنوان مدیران دستگاه های اجرایی باید الگوهای فرهنگی امر به معروف و نهی از منکر را شناخته، معرفی و به آن عمل کنیم.