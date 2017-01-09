تقویت تولید داخلی راهکاری موثر در برون رفت از معضل بیکاری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالعظیم مولازاده ظهر دوشنبه در همایش «تعاون و توسعه اقتصادی» شهرستان رزن با بیان اینکه هدایت و مشورت های یاران امام همچون آیت الله هاشمی رفسنجانی و دکتر مفتح باعث به ثمر رسیدن انقلاب شده است، گفت: نقش یاران امام (ره) در به ثمر رسیدن انقلاب بی بدیل است.

وی با اشاره به اهمیت تعاون گفت: مسئولین و همچنین آحاد مردم باید در کار نیک تعاون و تداوم را مدنظر داشته باشند.

امام جمعه رزن خواستار رفع موانع تولید شهرستان در راستای ایجاد اشتغال شد و افزود: موانع اشتغال زایی باید شناسایی و برطرف شود چرا که با ایجاد اشتغال بسیاری از مشکلات شهرستان مرتفع می شود.

وی تقویت تولید داخلی را راهکاری در برون رفت از معضل بیکاری دانست و گفت: با حمایت تولیدکنندگان گام موثری در افزایش تولید و صادرات و در نتیجه اشتغال زایی برداشته می شود.

فرماندار رزن نیز بابیان اینکه این شهرستان در عقد قرار داد با سرمایه گذاران و کارآفرینان رتبه دوم استان را دارا است، گفت: ایجاد اشتغال از جمله دغدغه های اولویت دار دولت تدبیر و امید است.

فتحعلی حسینی بابیان اینکه با تدابیر اندیشیده شده تا پایان سالجاری بیش از ۲۰۰۰ شغل ایجاد خواهد شد، گفت: حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و رفع مشکلات واحدهای تولیدی و کارگری از اولویت های دولت است.

وی گفت: با توجه به قرارگیری شهرستان رزن در محور مواصلاتی غرب به مرکز، شمال و شمال غرب رزن دارای ظرفیت های بالقوه برای سرمایه گذاری است.

فرماندار رزن وجود معادن آهن، فلدسپات و توسعه صنایع تبدیلی را از دیگر ظرفیت ها و پتانسیل های شهرستان رزن در جذب سرمایه گذار معرفی کرد.

وی افزود: استفاده از طرح های مشارکتی ظرفیت بسیار مناسبی برای ایجاد اشتغال در سطح شهرستان است که دستگاههای اجرایی به ویژه بخشداری ها باید در جذب و ایجاد این طرح ها فعالیت داشته باشند.

حسینی در ادامه با اشاره به بیکاران شهرستان از جمعیت ۳۰۰۰ نفری جوانان خبر داد و افزود: در سطح شهرستان رزن ۸۰۰ فارغ التحصیل بیکار شناسایی شده است.

وی با بیان ابعاد بسته توسعه اشتغال روستایی گفت: براساس این طرح اشتغال جوانان و روستاییان در اولویت قرار می گیرد و اگر مردم با مشارکت هم، شرکت تعاونی تشکیل دهند و اشتغال پایدار ایجاد کنند از تسهیلات این طرح بهره مند خواهند شد.

فتحعلی حسینی افزود: توجه و حمایت از طرح های مشارکتی نقش به سزایی در ایجاد اشتغال و افزایش تولید خواهد داشت.