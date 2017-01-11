۳۴ طرح همدان در انتظار تزریق اعتبار/بخش خصوصی به کمک بیاید

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: همدان یکی از استان‌هایی است که با توجه به بسترها و زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌تواند بهشتی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باشد.

بارها زمینه مساعد سرمایه‌گذاری در استان همدان بخش گردشگری معرفی‌شده اما زمینه‌های سرمایه‌گذاری استان همدان تنها در بخش گردشگری خلاصه نمی‌شود و این استان با توجه به موقعیت جغرافیایی و زمین‌های مساعد برای کشاورزی یکی از مهم‌ترین مناطقی است که می‌توان در آن طرح‌های مختلف کشاورزی صنعتی را پیاده کرد.

از سویی تقویت بخش صنعتی این استان نیز بارها مورد تأکید بوده است تا آنجا که پارسال حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور و تعدادی از وزرای دولت در قالب بیست‌ویکمین سفر استانی خود، شهریورماه سفری به استان همدان داشتند که این سفر دستاوردهایی در بخش‌های مختلف برای همدان داشت.

اجرای ۴۴طرح و پروژه عمرانی بااعتبار ۸۵۷ میلیارد تومان

در پایان این سفر یک‌روزه که سوم شهریورماه برگزار شد، رئیس‌جمهور در جمع خبرنگاران استان به تشریح مصوبات و دستاوردهای نخستین سفر دولت تدبیر و امید به همدان پرداخت و از اجرای ۴۴ طرح و پروژه عمرانی بااعتبار ۸۵۷ میلیارد تومان برای همدان در بخش‌های حمل‌ونقل، سدسازی، آب و فاضلاب، تأسیسات دانشگاهی، بهداشت و سلامت، گردشگری و معدن خبر داد.

وی با تأکید بر اینکه این پروژه‌ها در سال ۹۴ و ۹۵ به اتمام می‌رسد، از اتمام راه‌آهن همدان- تهران بااعتبار ۲۷۱ میلیارد تومان، اتمام آزادراه ساوه- همدان، اتمام طرح‌های بیمارستانی و اضافه شدن حدود ۹۰۰ تخت بیمارستانی و همچنین بهره‌برداری از سدهای کلان به‌عنوان طرح‌های دولت یازدهم برای ایجاد اشتغال و توسعه و پیشرفت در استان نام برد و ابراز امیدواری کرد که این سفر و اجرای پروژه‌ها بتواند تحولی در استان ایجاد و زمینه رفاه مردم فراهم شود.

وی در این سفر بر واگذاری امور در بخش‌های اقتصادی، کشاورزی، صنعت، خدمات و امور اجتماعی به مردم تأکید کرد و خواستار فعال شدن سازمان‌های مردم‌نهاد در این زمینه‌ها شد.

باگذشت بیش از یک سال از سفر هیئت دولت به استان همدان هنوز پروژه‌ها به سرانجام نرسیده و این در حالی است که استاندار همدان در روزهای پس از برگزاری سفر رئیس‌جمهور به استان همدان تأکید داشت تمام پروژه‌های مصوب سفر رئیس‌جمهور باید تا سال ۹۵ در استان اجرایی شود اما اکنون باگذشت بیش از یک سال از سفر هیئت دولت به استان همدان هنوز پروژه‌ها به سرانجام نرسیده و این در حالی است که استاندار همدان در روزهای پس از برگزاری سفر رئیس‌جمهور به استان همدان تأکید داشت تمام پروژه‌های مصوب سفر رئیس‌جمهور باید تا سال ۹۵ در استان اجرایی شود که با این وعده انتظار می رود در دو ماه و نیم باقی مانده تا پایان سال ۹۵ تمام این ۴۲ طرح اجرایی شود!

محمدناصر نیکبخت بابیان اینکه سفر پر خیروبرکت کاروان تدبیر و امید به استان همدان دستاوردهای بسیار بزرگی برای مردم به همراه داشته است، عنوان کرد: دستاورد این سفر بیش از ۲۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی بابیان اینکه مدیران استان باید پیگیری‌های لازم را برای عملیاتی شدن مصوبات انجام دهند تا بتوان به وعده‌‌های داده‌شده عمل کرد، گفت: تمامی وعده‌ها و مصوباتی که در سفر رئیس‌جمهور به همدان انجام‌شده باید در مدت باقی‌مانده دولت اجرایی شود.

نیکبخت افزود: در این سفر مصوب شد که برای ۴۴طرح و پروژه عمرانی، خدماتی و تولیدی استان همدان ۸۵۷ میلیارد تومان اعتبار به استان واگذار شود و بانک‌های استان، ۱۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی و بنگاه‌‌های اقتصادی پرداخت کنند.

در همین زمینه مشاور استاندار و دبیر ستاد استانی پیگیری مصوبات سفر هیئت دولت در استان همدان نیز در گفتگو با مهر بابیان اینکه ۴۴ پروژه عمرانی از سفر هیئت دولت به استان تصویب‌شده است، گفت: مجموع اعتبارات این پروژه‌ها ۸۵۷ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۸۳۳ میلیارد تومان دریافت شده است.

خسرو سامری با اشاره به اینکه ۱۲ آبان سال گذشته اعتبار این پروژه‌ها به‌طور رسمی به استان ابلاغ شد، اظهار داشت: میزان اعتبار ابلاغ‌شده برای این تعداد پروژه ۸۵۷ میلیارد تومان بود که در سال گذشته و امسال ۸۳۳ میلیارد تومان اعتبار به‌صورت نقدی، اوراق مشارکت و اسناد ابلاغ و تخصیص‌یافته است.

راه‌آهن تهران- همدان و بیمارستان اکباتان اعتبارات خود را دریافت کردند

وی با اشاره به اینکه برخی پروژه‌ها مانند راه‌آهن تهران- همدان و یا بیمارستان اکباتان اعتبارات خود را دریافت کرده‌اند، عنوان کرد: برخی پروژه‌ها مانند راه‌آهن و یا پارک علم و فناوری که اعتبارات ملی دارند باید پیگیر جذب اعتبار باشند.

از ۴۴ پروژه در استان همدان، ۱۰ پروژه دارای پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی و ۸ پروژه پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد دارند سامری بابیان اینکه از ۴۴ پروژه در استان همدان، ۱۰ پروژه دارای پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی و ۸ پروژه پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد دارند، افزود: ۱۵ پروژه داری پیشرفت فیزیکی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و بقیه کمتر از ۵۰ درصد است که امیدواریم با جذب اعتبارات این پروژه‌ها نیز پیشرفت کنند.

وی بابیان اینکه برخی پروژه‌ها مانند تصفیه‌خانه ملایر و تویسرکان به بخش خصوصی واگذارشده است، عنوان کرد: تصفیه‌خانه ملایر بااعتبار ۴۳ میلیارد تومان و تصفیه‌خانه تویسرکان با ۳۰ میلیارد تومان اعتبار موردنیاز به بخش خصوصی واگذار شد بدین‌صورت که بخش خصوصی پس از انجام کار، آب تولیدشده از تصفیه‌خانه را به دولت می‌فروشد.

مشاور استاندار و دبیر ستاد استانی پیگیری مصوبات سفر هیئت دولت به پروژه میدان میوه و تره‌بار شهر همدان نیز اشاره کرد و بابیان اینکه این پروژه می‌تواند بارانداز غرب کشور باشد، عنوان کرد: کارهای اجرایی این پروژه نیز با مشارکت شهرداری همدان و شورای اسلامی شهر و با برآورد هزینه اولیه ۱۷۰ میلیارد تومان توسط بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران آغازشده است.

۲۰۰ میلیارد تومان برای راه‌آهن تهران – همدان در نظر گرفته‌شد

وی در بخش دیگری از سخنانش بابیان اینکه ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای راه‌آهن تهران – همدان در نظر گرفته‌شده است، بیان کرد: تاکنون ۱۷۶ کیلومتر آن ریل‌گذاری شده است که با تخصیص این اعتبار ۹۰ کیلومتر باقی‌مانده نیز از دو طرف ریل‌گذاری می‌شود تا این پروژه به‌زودی به اتمام برسد.

سامری پروژه راه‌آهن را از پروژه‌های مهم استان همدان معرفی کرد و با اشاره به اینکه زیرسازی پروژه ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: ایستگاه اصلی این پروژه نیز باید سریع پیگیری شود تا با تخصیص اعتبار ایستگاه راه‌آهن همدان راه‌اندازی شود.

وی بابیان اینکه اقدامات خوبی در راستای پروژه‌های آبی صورت گرفته است، بیان کرد: ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای برخورداری۲۵ درصد جمعیت روستایی استان از آب سالم هزینه شده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز ایجاد زمینه سرمایه گذاری در استان را وظیفه مسئولان دانست و با تاکید براینکه زیرساخت ها برای سرمایه گذاری در همدان فراهم است اظهار داشت: وحدت و همدلی مسئولان زمینه حضور سرمایه گذاران را فراهم می کند و جذب آنان موجب کاهش آمار بیکاری در استان خواهد شد.

رئیس جمهور قول تکمیل راه آهن تهران - همدان را تا پایان دوره دولت تدبیر و امید داده است امیر خجسته باتاکید بر اینکه افق استان را در بخش سرمایه گذاری روشن می بینم و با همدلی می توان زمینه حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم کرد، گفت: رئیس جمهور قول تکمیل راه آهن تهران - همدان را تا پایان دوره دولت تدبیر و امید داده است.

وی با تاکید بر اینکه مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی پیگیری جدی درباره مطالبه ها از مصوبات هیئت دولت دارد، گفت: هم اکنون در بخش صنعت مشکلاتی داریم و در گردشگری نیز پیگیری برای ساخت ۱۰ هتل در دستور کار قرار داده ایم.

خجسته با اشاره به اینکه همگرایی مسئولان موجب شده تا استان همدان نسبت به سایر استان ها پویایی بهتری را داشته باشد، گفت: پیگیر تمامی مصوبه ها و طرح های اجرایی در استان هستیم.

به رغم اینکه اقداماتی برای اجرایی شدن طرح‌ها و مصوبات سفر هیئت دولت به استان همدان انجام شده اما همان‌گونه که گفته شد استان همدان در زمینه‌های مختلف توانایی جذب سرمایه گذار دارد اما وجود پاره‌ای از کم‌توجهی‌ها موجب شده که در این استان شاهد یک توسعه نامتوازن باشیم کما اینکه استان همدان مانند دیگر استان‌های کشور درگیر طرح‌های نیمه‌تمام دولت‌های قبلی است.

باوجودآنکه استان همدان ازلحاظ موقعیت جغرافیایی در منطقه ویژه‌ای قرار دارد و راه ۸ استان کشور از آن می‌گذرد ولی حمل‌ونقل ریلی برای مردم آن به یک رؤیا تبدیل‌شده است. طرح راه‌آهن تهران- همدان- سنندج یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی است که در دولت‌های مختلف همواره نوید راه‌اندازی آن داده‌شده اما عملی نشده است.

استان همدان که ازلحاظ جمعیت، چهاردهمین و ازلحاظ مساحت، بیست و سومین استان کشور محسوب می‌شود با پیشینه‌ای به قدمت تاریخ و تمدن ایران‌زمین یکی از مهم‌ترین کانون‌های سرمایه‌گذاری است که در صورت تحقق این مهم می‌تواند پذیرای سیل مهاجران استان‌های هم‌جوار و نیروهای مازاد کار دیگر استان‌ها هم باشد.