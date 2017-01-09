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۲۰ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۴۹

یاسر هاشمی:

آیت الله هاشمی خدمتگزار مردم بود

آیت الله هاشمی خدمتگزار مردم بود

یاسر هاشمی با بیان اینکه پدر ما خدمتگذار مردم بود و دغدغه مردم را داشت، گفت: فردا بعد از مراسم تشییع، پیکر آیت الله هاشمی در جوار یار و محبوب ایشان، امام خمینی آرام خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر یاسر هاشمی رفسنجانی فرزند مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: مردم از لحظه فوت ایشان تا به امروز ما را تنها نگذاشته اند و از زمانی که در حسینیه جماران هستیم، دائما این حسینیه پر از جمعیت می شود و تسلیت های ملت عزیز را دریافت کردیم.

وی با بیان اینکه پدر ما خدمتگذار مردم بود و دغدغه مردم را داشت، گفت: فردا ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح مراسم تشییع پیکر ایشان در دانشگاه تهران شروع می شود و ساعت ۱۰ مقام معظم رهبری بر پیکرشان نماز اقامه می کنند و پس از آن، پیکر ایشان مستقیما پس از تشییع در خیابان ها به حرم مطهر امام خمینی(ره) و در جوار یار و محبوب ایشان آرام خواهد گرفت.

کد مطلب 3873078
محمد مهدی ملکی

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