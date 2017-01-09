قتل مرد معتاد با شلیک گلوله در پاتوق مصرف مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۱۲:۳۰ روز سیزدهم دی، از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ وقوع یک فقره فوت مشکوک در بیمارستان امام حسین (ع) به کلانتری ۱۲۸ تهران نو اعلام شد. با حضور مأموران کلانتری در محل و انجام بررسی های اولیه مشخص شد جسد متعلق به فردی ۳۵ ساله بنام «جمشید» است که بر اثر اصابت گلوله به ناحیه سر فوت کرده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «قتل عمـد» و به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با شناسایی محل وقوع جنایت در خیابان دماوند – خیابان اشراق، کارآگاهان اداره دهم به محل اعزام و در همان تحقیقات اولیه اطلاع پیدا کردند که این محل خانه ای مجردی و استیجاری است که به مکانی برای تردد افراد سابقه دار و معتاد تبدیل شده و توسط فردی به نام علی اجاره شده است.

با انتقال علی به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، وی در اظهاراتش عنوان داشت که جنایت توسط یکی از دوستان مقتول به نام هادی ۳۵ ساله انجام شده است.

صاحبخانه در ادامه اظهاراتش عنوان داشت: مقتول و قاتل هر دو نفرشان برای مصرف موادمخدر به خانه ی من تردد داشتند. روز حادثه نیز به واسطه اختلافی که از قبل با یکدیگر داشتند، درگیری لفظی پیدا کرده بودند که ناگهان هادی با اسلحه همراهش، گلوله ای به سمت جمشید شلیک کرد و پس از آن نیز به سرعت از خانه متواری شد.

در ادامه رسیدگی به پرونده، کارآگاهان با بررسی سوابق مقتول و قاتل اطلاع پیدا کردند که هر دو نفر آنها از مجرمان سابقه دار در زمینه سرقت و موادمخدر هستند که بارها دستگیر و روانه زندان شدند.

بررسی سوابق «هادی» نشان داد که وی دارای یازده فقره سابقه دستگیری به اتهام ارتکاب جرایم مختلف بوده و آخرین بار، در سال ۹۴ دستگیر و روانه زندان شده و با تأمین قرار وثیقه در اویل مهرماه ۹۵ از زندان آزاد شده است.

با شناسایی محل سکونت متهم پرونده در منطقه افسریه، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به این محل اعزام و اطلاع پیدا کردند که متهم به قتل پس از ارتکاب جنایت، از محل سکونتش متواری شده است.

تحقیقات برای دستگیری متهم در دستور کار کارآگاهان قرار داشت تا نهایتا مخفیگاهش در منطقه فشافویه شناسایی و در ساعت ۱۲ روز گذشته دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد؛ همزمان با دستگیری متهم، محل اختفای اسلحه نیز در منزل یکی از دوستان متهم در شهر جدید پردیس شناسایی، اسلحه کشف و این شخص نیز به اتهام نگهداری اسلحه غیرمجاز دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.

«هادی» پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی در خصوص انگیزه جنایت به کارآگاهان گفت : «یک روز برای مصرف شیشه به خانه علی رفته بودم؛ داخل خانه خوابیده بودم که جمشید بدون اجازه ی من اقدام به برداشتن سوئیچ ماشین پیکان وانتم کرد و در ادامه با آن تصادف شدیدی کرد. خسارت ناشی از تصادف به اندازه ای بود که عملا امکان استفاده از ماشین وجود نداشت؛ جمشید ابتدا مدعی شد که خسارت ماشین را به صورت کامل پرداخت خواهد کرد، اما پس از پرداخت تنها ۱.۵ میلیون تومان و گذشت مدت کوتاهی از زمان تصادف، عنوان داشت که حاضر به پرداخت خسارت خودرو نیست و همین موضوع زمینه آغاز درگیری ما دو نفر شد.»

«هادی» در خصوص نحوه تهیه ی سلاح نیز به کارآگاهان گفت:زمانی که زندان بودم، یکی از زندانیان هم بند به من گفته بود که اسلحه ای را نزد یکی از دوستانش در منطقه حصارک شهرستان کرج به امانت گذاشته است؛ چهار روز قبل از ارتکاب جنایت، اقدام به تهیه سلاح کرده و تصمیم گرفتم تا به هر شکل ممکن پول خسارت ماشین را از جمشید بگیرم.

متهم در خصوص زمان جنایت نیز به کارآگاهان گفت:روز یکشنبه برای مصرف مواد به خانه علی رفته بودم که جمشید نیز آنجا بود؛ اسلحه داخل کمرم بود و جمشید و علی از آن اطلاع نداشتند. پس از مصرف شیشه، بار دیگر درخواست پرداخت خسارت از سوی جمشید را مطرح کردم و او اینبار با حالتی طلبکارانه عنوان داشت که پولی پرداخت نخواهد کرد و من نیز هیچ کاری نمی توانم انجام بدهم؛ ناگهان اسلحه را بیرون کشیده و گلوله ای به سمت او شلیک کردم.

سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبربه خبرنگار مهر گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت، قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس پرونده صادر و متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.