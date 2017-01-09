آیت الله هاشمی با هوش وافر وصمیمیت خودسبب وحدت نیروهای انقلاب بود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شهرداری اصفهان، شهردار اصفهان طی پیامی درگذشت جانگداز حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به محضر مقام معظم رهبری، مردم شریف ایران و خانواده ایشان تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت یار دیرین امام و رهبری، مبارز نستوه، آیت الله هاشمی رفسنجانی را به رهبر معظم انقلاب اسلامی و عموم مردم انقلابی ایران اسلامی تسلیت عرض می نمایم. به فرموده رهبر انقلاب اسلامی، ایشان یکی از آخرین بازماندگان دوران مبارزات نهضت اسلامی بودند که با هوش وافر و صمیمیت خود موجبات دلگرمی و وحدت نیروهای انقلاب را فراهم می نمودند.

حضور آیت الله هاشمی از روزهای آغازین این نهضت در صف اول مبارزات و مسئولیت های خطیر در دوران انقلاب اسلامی، گواه صدق طینت ایشان در همراهی با امام و رهبری است.

از خداوند منان می خواهم، روح ایشان، درکنار پیر و مراد خود، خمینی کبیر و سایر همرزمان خود مشمول غفران و رحمت الهی قرار گیرد.

