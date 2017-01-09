باید قدردان نیروهای تاثیرگذار و انقلابی باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حقنگر عصر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز، گفت: چه خوب می شد که از دست دادن این اسوه مبارزه و مرد سازندگی یک زنگ هشدار برای تمام فعالان عرصه سیاست می گردید، تا قدر سرمایه های انسانی خویش را قبل از غروب عمر آنها بهتر درک می کردیم.

وی ادامه داد: متاسفانه در این مملکت خیلی از بزرگان و خدمتگزاران از هر دوجناح مورد اماج بی مهری ها و انواع تهمت ها قرار می گیرند ما با دستان خودمان بسیاری از اسوه های مبارزه و فداکاری و خدمت را با یافتن کمترین نقطه ضعف به کلی نابود و طوری عمل می کنیم که چهره آنها در جامعه زشت و منفور می گردد، این درد بسیار بزرگی است، که خساراتی بسیار بزرگ نیز در پی داشته است و تاریخ 100 ساله اخیر پر است از غضب ها و خشم ها که به سادگی مردان بزرگی را از عرصه سیاست و زندگی ساقط کرده و فرصت بدست تفرقه افکنان داده شده است.

عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: این در حالیست که آنقدر مشکلات و آنقدر کارهای ناتمام در این کشور وجود دارد و آنقدر منابع که هنوز استخراج نگردیده است و هزاران فرصت که مورد بهره برداری قرار نگرفته است ما به تمام نیروهای موجود در کشور از هر جناح و از هر حزب و گروه نیازمند هستیم.

حقنگر ادامه داد: منابع انسانی بی حد و بی شماری که در ایران وجود دارد به علت دو دستگی ها متاسفانه مورد بی مهری قرار گرفته و توان و ظرفیت آنها به هدر رفته و مورد استفاده قرار نمی گیرد امیدوارم با عبرت گرفتن از اتفاقات این چنینی ، قدر سرمایه های مملکت خویش را بیشتر بدانیم و بتوانیم با سعه صدر بیشتری همدیگر را تحمل کنیم.

عضو شورای شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت آبی استان نیز گفت: در جمعه گذشته از طرف نهادهای مردمی در حمایت از دریاچه بختگان اقدامای انجام شد و بالاخره نشست 8 استان که با مشکل بحران آب مواجه هستند در شیراز برگزار گردید.

وی افزود: ماحصل اقدامات فوق نشان می دهد که بحران پیش آمده واقعیتی است که باید فرهنگ و شیوه سازگاری با آن را پیدا کنیم و با استفاده از اقدامات موثر در صرفه جویی آب مخصوصا در حوزه کشاورزی بر آن فائق شویم.

حقنگر تاکید کرد: اینجاست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهر شیراز و استان فارس باید فعال شده و نقش کلیدی خویش را در این موضوع ایفاد کنند.

وی یادآور شد: نقش نماینده ولی فقیه در استان فارس در توسعه پروژه های مذهبی و زیارتی شهر شیراز به خصوص در موضوع حضرت احمدبن موسی (ع) و اقدامات و پیگیری های ایشان که منجر به تحول چشمگیر در این منطقه گردید.

عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: با افتتاح پروژه های مربوط به حوزه فرهنگی در پروژه بین الحرمین و کف سازی و بدنه سازی فضاها بر ارزش ایجاد گردیده اضافه شده اما این همه امکانات و چشم انداز های زیبا خالی از رائر و گردشگر می باشد.

حقنگر تصریح کرد: از آنجا که یکی از درخواست های به حق آیت الله ایمانی از شورا و شهرداری که بارها در تریبون نمازجمعه اعلام گردیده است تأمین راه های دسترسی به حرم حضرت احمد بن موسی (ع) می باشد و از طرفی پروژه احداث زائر سرا توسط استان های دیگر نقش بسیار بالایی در جذب گردشگر و زائر برای شهر شیراز در پی خواهد داشت چنانچه یک محور از خیابان 9 دی به سمت سیبویه اختصاص به احداث هتل ها و زائر سراها داده شود و املاک مورد مسیر توسط شهرداری خریداری و جهت احداث پروژه زائر سرا به استان های دیگر واگذار گردد.

وی افزود: با اجرای پروژه فوق بسیاری از آرمان ها و ایده هایی که در جهت توسعه گردشگری وجود دارد محقق خواهد شد و علاوه بر آن یک مسیر ارزشمند برای کمک به ترافیک و خارج کردن حرم حضرت احمدبن موسی(ع) از بن بست نیز ایجاد خواهد گردید.