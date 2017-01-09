تداوم پیشروی نیروهای عراقی در غرب الانبار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، هادی رزیج رئیس پلیس الانبار اعلام کرد: نبردهای پاکسازی مناطق غربی ادامه دارد و متوقف نشده است و ساعات آینده شاهد پیشروی های جدید نیروها در محورهای عملیاتی خواهیم بود.

وی افزود: نیروهای پلیس و ارتش در خطوط مقدم پاکسازی شهرهای غربی از لوث داعش هستند.

رئیس پلیس الانبار تاکید کرد: طی ساعات آینده شاهد پیشروی های جدیدی در محورهای عملیاتی در شهرهای راوه، عنه و القائم در غرب الانبار خواهیم بود و تلفات سنگینی به تروریستها وارد خواهد شد و مناطق باقیمانده از لوث داعش آزاد می شود و پرچم عراق بر بالای آن به اهتزاز در می آید.

رزیج بیان کرد: نیروهای امنیتی ارتش و پلیس در موقعیت هجومی قرار دارند و تروریستهای داعش در موضع دفاعی هستند و از صحنه جنگ در حال فرار هستند.