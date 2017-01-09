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۲۰ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۲۱

تداوم پیشروی نیروهای عراقی در غرب الانبار

تداوم پیشروی نیروهای عراقی در غرب الانبار

رئیس پلیس الانبار عراق با اشاره به اینکه عملیات ضد داعش در مناطق غربی این کشور متوقف نشده است؛ از ادامه پیشروی های نیروهای عراقی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، هادی رزیج رئیس پلیس الانبار اعلام کرد: نبردهای پاکسازی مناطق غربی ادامه دارد و متوقف نشده است و ساعات آینده شاهد پیشروی های جدید نیروها در محورهای عملیاتی خواهیم بود.

وی افزود: نیروهای پلیس و ارتش در خطوط مقدم پاکسازی شهرهای غربی از لوث داعش هستند.

رئیس پلیس الانبار تاکید کرد: طی ساعات آینده شاهد پیشروی های جدیدی در محورهای عملیاتی در شهرهای راوه، عنه و القائم در غرب الانبار خواهیم بود و تلفات سنگینی به تروریستها وارد خواهد شد و مناطق باقیمانده از لوث داعش آزاد می شود و پرچم عراق بر بالای آن به اهتزاز در می آید.

رزیج بیان کرد: نیروهای امنیتی ارتش و پلیس در موقعیت هجومی قرار دارند و تروریستهای داعش در موضع دفاعی هستند و از صحنه جنگ در حال فرار هستند.

کد مطلب 3873135

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