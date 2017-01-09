در موضوعات مذاکرات آستانه حدی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رئیس جمهور سوریه در سخنانی بر آمادگی برای مذاکرات صلح سوری در قزاقستان تاکید کرد.

در همین راستا، «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه تاکید کرد: برای مذاکره درباره همه چیز به ویژه پایان درگیری ها در سوریه و یا آینده آن آماده هستیم. همه چیز در مذاکرات قابل بررسی است و مرزی برای آن قائل نیستیم. حتی منصب ریاست جمهوری سوریه نیز می تواند یکی از موضوعات باشد و این مسأله بر اساس قانون اساسی و مکانیسم های پیش بینی شده در آن صورت خواهد گرفت. بنابراین باید درباره قانون اساسی بحث شود.

وی در ادامه تصریح کرد: قانون اساسی نیز توسط مردم در همه پرسی ها تایید می شود. اینگونه نیست که هر کس را که بخواهیم رئیس جمهور شود بلکه مردم در پای صندوق های رأی رئیس جمهورشان را تعیین می کنند. آیا مشارکت کنندگان در مذاکرات آستانه قزاقستان، معارضان واقعی هستند؟ آیا آنها دارای پایگاه های مردمی هستند یا اینکه با سعودی ها، فرانسوی ها و یا انگلیسی ها ارتباط دارند؟

رئیس جمهور سوریه افزود: مذاکرات آستانه در صورتی موفق خواهد شد که معارضان، سوری باشند تا بدین ترتیب مسائل سوریه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهیم.

وی بیان داشت: به صورت روزانه آتش بس سوریه چندین بار نقض می شود. بیشتر نقض آتش بس نیز در دمشق رخ می دهد. تروریست ها منابع اصلی آب شُرب را در دمشق اشغال کرده اند و بیش از 5 میلیون شهروند را از دسترسی به آب شُرب محروم کرده اند.

بشار اسد تاکید کرد: جبهه النصره، داعش و مناطقی که برای آزادی آن می جنگیم، از آتش بس مستثنی هستند اما منابع آبرسانی دمشق که در اشغال تروریست هاست، شامل آتش بس می شوند. ارتش سوریه وظیفه دارد با آزادسازی منطقه «وادی بردی» واقع در حومه دمشق از چنگ تروریست ها، از نفوذ آنها به پایتخت جلوگیری کند.