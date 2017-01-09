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۲۰ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۵۰

پیام تسلیت سازمان بسیج مستضعفین؛

هاشمی باوجود شیطنت‌های خناسان در مسیر دلسوزی نظام گام نهاد

هاشمی باوجود شیطنت‌های خناسان در مسیر دلسوزی نظام گام نهاد

سازمان بسیج مستضعفین در پی درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی پیام تسلیت صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج مستضعفین متن پیام تسلیتی در پی درگذشت حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی صادر کرد.
 
متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

محضر نورانی ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنه ای ادام الله ظله الشریف


 خبر درگذشت ناگهانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم سنگر همراهتان جناب حجت الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی موجب تألم و تأسف دلسوزان انقلاب اسلامی گردید. وی که از جمله پیشتازان مبارزات نهضت اسلامی بوده و مسئولیت های گوناگونی را در طول این انقلاب الهی عهده دار گشته است همواره عشق به امام عزیز و رهبری حکیم را مورد توجه قرار داده و علی رغم شیطنت های وسواسانه ی خناسان در مسیر دلسوزی نظام مقدس ایران اسلامی گام نهاد.

سازمان بسیج مستضعفین این ضایعه را به حضرت عالی و به آحاد مردم عزیز و قدر شناس کشورمان تسلیت عرض نموده و در این ایام حزن و مصیبت رحلت جانسوز کریمه ی اهل البیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام برای ایشان، مغفرت و رحمت الهی را مسئلت می نماید.

طول عمر شریف و پر برکت رهبری حکیم انقلاب اسلامی را از درگاه حضرت سبحان مسئلت می نماییم.

سازمان بسیج مستضعفین

کد مطلب 3873162

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