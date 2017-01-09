به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج مستضعفین متن پیام تسلیتی در پی درگذشت حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی صادر کرد.



متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

محضر نورانی ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنه ای ادام الله ظله الشریف



خبر درگذشت ناگهانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم سنگر همراهتان جناب حجت الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی موجب تألم و تأسف دلسوزان انقلاب اسلامی گردید. وی که از جمله پیشتازان مبارزات نهضت اسلامی بوده و مسئولیت های گوناگونی را در طول این انقلاب الهی عهده دار گشته است همواره عشق به امام عزیز و رهبری حکیم را مورد توجه قرار داده و علی رغم شیطنت های وسواسانه ی خناسان در مسیر دلسوزی نظام مقدس ایران اسلامی گام نهاد.

سازمان بسیج مستضعفین این ضایعه را به حضرت عالی و به آحاد مردم عزیز و قدر شناس کشورمان تسلیت عرض نموده و در این ایام حزن و مصیبت رحلت جانسوز کریمه ی اهل البیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام برای ایشان، مغفرت و رحمت الهی را مسئلت می نماید.

طول عمر شریف و پر برکت رهبری حکیم انقلاب اسلامی را از درگاه حضرت سبحان مسئلت می نماییم.

سازمان بسیج مستضعفین