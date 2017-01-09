به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت به مناسبت ارتحال آیتالله هاشمی رفسنجانی(ره) که با امضای آیت الله محمد یزدی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت الله رضا استادی رئیس شورای عالی حوزههای علمیه و آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه منتشر شده بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
(انا لله و انا الیه راجعون)
ارتحال مجاهد نستوه حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی(قدس سره) ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام را به حضرت ولی عصر «ارواحناله الفداه» و رهبر معظم انقلاب «مدظلهالعالی»، مراجع عظام تقلید «دامت برکاتهم»، حوزههای علمیه، ملت شریف ایران، خانواده محترم و علاقمندان آن مرحوم تسلیت میگوئیم.
آیت الله هاشمی رفسنجانی چهره برجسته و روحانی مجاهدی بود که در همه عرصههای انقلاب اسلامی حضور مؤثر و چشمگیری داشت و در دوران ممتد و پر محنت مبارزات همراه امام راحل (قدس سره) بود و مجاهدتها و فداکاریها و جانفشانیهای وی در راه اسلام و انقلاب اسلامی فراموش نخواهد شد.
آن فقید سعید پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در میدانهای گوناگون نقش سرنوشتسازی در تحکیم مبانی اسلام، ارکان نظام، ولایت فقیه و رهبری معظم انقلاب «مدظله» ایفا نمود و در مدیریتهای عالی نظام و در خدمت به مردم عزیز آثار ماندگاری از خود بجای گذاشت.
بر روان پاک او درود میفرستیم و رحمت و رضوان و غفران الهی برای آن فقید مسألت مینمائیم.
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
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