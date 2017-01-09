«آیت الله هاشمی» هیچ گاه در چارچوب جناح و حزب عمل نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در حاشیه مراسم وداع با آیت الله هاشمی در جمع خبرنگاران گفت: آیت الله هاشمی انسان بسیار برجسته و ستون انقلاب بود که در ۴۰ سال گذشته پس از پیروزی انقلاب با چالش ها و گردنه های مختلفی هم در دوران حضرت امام و هم در دوران مقام معظم رهبری رو به رو شد و همواره در کنار امام و رهبری قرار داشت.

وی با اشاره به اینکه ایشان هیچ وقت در چارچوب حزب و جناح عمل نکرد افزود: تلقی همه ملت ایران از آقای هاشمی تلقی واحدی است که ناشی از رفتار و شخصیت ایشان می شود.

شمخانی در پایان تاکید کرد: فردا ملت ایران آن فرمایش حضرت امام را که هاشمی زنده است تا انقلاب زنده است را با حضور در تشییع جنازه جسم آن مرحوم نه فکر و روح وی ثابت خواهند کرد و نشان می دهند که همواره به ایشان ادای احترام کرده و هرگز وی را فراموش نخواهند کرد.