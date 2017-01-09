حادثه ای که خبرساز شد/ازجلسه اضطراری شورای شهر تا پیگیری دادستانی

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان ورامین روز دوشنبه بر اثر ریزش یک ساختمان چهار طبقه در بلوار شهید باهنر، سه شهروند خود را از دست داد و این حادثه قلوب بسیاری از مردم را جریحه دار کرد.

حادثه شامگاه یکشنبه در ورامین که منجر به کشته شدن یک زن و دو کودک شد همچنان به عنوان یکی از خبرهای مهم شهرستان به حساب می آید و جلسات متعددی برای بررسی ابعاد مختلف این حادثه در حال برگزاری است.

اعضای شورای اسلامی شهر ورامین ظهر دوشنبه به بررسی ابعاد مختلف ریزش ساختمان چهار طبقه در ورامین پرداختند و در نهایت به پلمب و تخلیه ساختمان های مجاور و پاکسازی محوطه و ایمن سازی آن رأی دادند.

ورود دادستانی برای برخورد با مقصران حادثه ریزش ساختمان چهار طبقه در ورامین

از طرف دیگر دادستانی ورامین نیز با جدیت موضوع ریزش ساختمان چهار طبقه و برخورد با مقصران این حادثه را در دستور کار خود قرار داده است و دادستان این شهرستان اعلام کرده که با عوامل دخیل در این حادثه برخورد جدی می کند.

برخی خبرها از دستگیری و بازداشت چند نفر در جریان پرونده ریزش ساختمان بلوار شهید باهنر حکایت دارد اما دادستانی همچنان در حال رسیدگی به موضوع است.

ضعف هایی که در جریان امدادرسانی آشکار شد

ضعف امداد رسانی و مدیریت بحران در زمان ریزش ساختمان چهار طبقه در ورامین نیز یکی دیگر از موضوعاتی بوده که انتقادات شهروندان و مردم را به همراه داشته است.

شهروندان ورامینی اعتقاد دارند که باید نهادهای امدادی، خدماتی و اعضای ستاد بحران، توانمندی خود را برای مقابله با حوادث احتمالی بالاتر برده تا به شکل مطلوب تر وارد عمل شوند.

ایمن سازی ساختمان های اطراف محل حادثه آغاز شد

در این میان عامل اصلی ریزش ساختمان چهار طبقه در ورامین، گودبرداری غیراصولی ساختمان مجاور بوده است و حال مقصران این حادثه در تیررس انتقادات قرار دارند.

حال عملیات ایمن سازی ساختمان های اطراف محل حادثه با جدیت آغاز شده و جلسه بررسی اقدامات انجام شده در این زمینه با حضور شهردار و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر ورامین در حال برگزاری است.

باید منتظر ماند و دید که طی روزهای آینده چه اتفاقاتی مرتبط با پرونده ساختمان چهار طبقه در بلوار شهید باهنر می افتد.