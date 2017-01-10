به گزارش خبرنگار مهر، علی صانعی سرمربی تیم ملی زیر ۲۰ سال گفت: ما پیش از این قول داده بودیم تا انتهای دی ماه به لیست ۳۵ نفره نهایی بازیکنان نزدیک شویم. شاکله اصلی تیم برای بازیهای آسیایی زیر ۲۰ سال تا هفته آینده و تا انتهای دی ماه طی چند مرحله اردوهایی که پیش رو داریم، از بین ۳۵ بازیکن انتخاب می‌شود.

وی در ادامه افزود: بعد از بازی با اوکراین و سایر بازیهای تدارکاتی داخلی و خارجی تا پایان اسفند ماه به ترکیب اصلی و لیست نهایی ۱۸ نفر نزدیک می شویم و این بستگی به اردوهای داخلی و خارجی دارد که باید برگزارشود. بعد از بازی با عراق که در اسفند ماه برگزار می شود لیست ۳۵ نفر نهایی را به AFC معرفی می‌کنیم و در نهایت لیست ۱۸ نفر بازیکن نهایی اعلام می‌شود. با توجه به اینکه بعضی از بازیکنان ممکن است مشکل خروج از کشور و یا پاسپورت داشته باشند، مدارک بازیکنان در لیست ۳۵ نفره بررسی می شود و در صورت درست بودن مدارک آنها در نهایت تا آخر اسفند ماه لیست نهایی ۱۸ نفر بازیکن به AFC اعلام می شود.

وی در پایان درباره میزان آمادگی نفرات نهایی و بازیکنانی که استعداد یابی شده‌اند گفت: به هر حال در دو بازی مقابل روسیه از دو گروه بازیکن با دو ترکیب جداگانه (هم دروازه‌بان و هم نفرات جلو) استفاده شد ما در بازیهای تدارکاتی بعدی نیز از ترکیبها و گروه‌های جداگانه استفاده می‌کنیم. بازیکنان ما کمبود بازی تدارکاتی در سطح بین المللی و داخلی دارند و سعی ما بر این است تا شرایط لازم را برای رشد ملی پوشان فراهم کنیم.