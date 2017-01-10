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۲۱ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۱۷

علی صانعی:

شاکله اصلی تیم ملی برای بازیهای آسیایی زیر ۲۰ سال مشخص می‌شود

شاکله اصلی تیم ملی برای بازیهای آسیایی زیر ۲۰ سال مشخص می‌شود

سرمربی تیم ملی زیر ۲۰ سال فوتسال گفت: بازیکنان کمبود بازیهای تدارکاتی دارند و بعد از بازیهای تدارکاتی لیست نهایی نفرات اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  علی صانعی سرمربی تیم ملی زیر ۲۰ سال گفت: ما پیش از این قول داده بودیم تا انتهای دی ماه به لیست ۳۵ نفره نهایی بازیکنان نزدیک شویم. شاکله اصلی تیم برای بازیهای آسیایی زیر ۲۰ سال تا هفته آینده و تا انتهای دی ماه طی چند مرحله اردوهایی که پیش رو داریم، از بین ۳۵ بازیکن انتخاب می‌شود.

وی در ادامه افزود: بعد از بازی با اوکراین و سایر بازیهای تدارکاتی داخلی و خارجی تا پایان اسفند ماه  به ترکیب اصلی و لیست نهایی ۱۸ نفر نزدیک می شویم و این بستگی به اردوهای داخلی و خارجی دارد که باید برگزارشود. بعد از بازی با عراق که در اسفند ماه برگزار می شود لیست ۳۵ نفر نهایی را به AFC  معرفی می‌کنیم و در نهایت لیست ۱۸ نفر بازیکن نهایی اعلام می‌شود. با توجه به اینکه بعضی از بازیکنان ممکن است مشکل خروج از کشور و یا پاسپورت داشته باشند، مدارک بازیکنان در لیست ۳۵ نفره بررسی می شود و در صورت درست بودن مدارک آنها در نهایت تا آخر اسفند ماه لیست نهایی ۱۸ نفر بازیکن به AFC اعلام می شود.

وی در پایان درباره میزان آمادگی نفرات نهایی و بازیکنانی که استعداد یابی شده‌اند گفت: به هر حال در دو بازی مقابل روسیه از دو گروه بازیکن با دو ترکیب جداگانه (هم دروازه‌بان و هم نفرات جلو) استفاده شد ما در بازیهای تدارکاتی بعدی نیز از ترکیبها و گروه‌های جداگانه استفاده می‌کنیم. بازیکنان ما کمبود بازی تدارکاتی در سطح بین المللی و داخلی دارند و سعی ما بر این است تا شرایط لازم را برای رشد ملی پوشان فراهم کنیم.

کد مطلب 3873191

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