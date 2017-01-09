به گزارش خبرگزاری مهر متن پیام تسلیت آیت الله ابراهیم امینی عضو مجلس خبرگان رهبری به این شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

خبر درگذشت و فقدانت را به من دادند. خدا می‌داند آنچنان این مصیبت اندوه بار، جانکاه، ناگوار و دردآور بود که ساعت‌ها گریستم؛ زیرا برادری بصیر، سنگ صبوری مدبر، همسنگری صمیمی و یار و رفیقی شصت ساله را از دست داده‌ام.

گرچه متأسفانه ظاهرا جسم شما دیگر در کنار ما نیست، اما شما را همچون همیشه «زنده» می‌دانم؛ چون انقلاب باید «زنده» بماند.

شما در هسته اصلی مبارزات قبل از انقلاب بودید، زندانی شدید، تبعید شدید، شکنجه شدید، ولی دست از همراهی امام عزیز و بزرگوارمان برنداشتید و پس از پیروزی انقلاب به عنوان یکی از استوانه‌های نظام در سمت‌های مختلف؛ از جمله فرماندهی جنگ، ریاست قوه مقننه، ریاست قوه مجریه در دوران پس از جنگ و عصر سازندگی، ریاست مجلس خبرگان و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، وفادارترین و دلسوزترین فرد به نظام، رهبری و مردم بودید.

علی رغم آنکه همه دنیایت را فدای انقلاب و نظام کردی، در این اواخر به شما بی‌مهری‌های فراوان شد، مظلوم‌تر از شهید بهشتی بودی و تحمل و صبر کرده و مکررا در ناملایمات روزگار می‌فرمودید: «اگر صبر نکنم چه کنم؟! اصل نظام به خطر می‌افتد»، اما از شما در مقابل عوام فریبان و دشمنان حقیقی و پنهان انقلاب که طرفدار دین منهای روحانیت بودند، حمایت نکردند.

مصیبت بزرگ فقدان شما را به حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید و علمای اعلام، بیت شما، به ویژه همسر و آقازادگان محترم و عموم علاقمندانتان تسلیت عرض می‌نمایم و از خداوند متعال علو درجات و صبر و اجر به بازماندگان مسئلت دارم.

خداحافظ رفیق بی‌بدیل روزهای سخت و بحرانی ایران!

سلام مرا به امام و رفقای شهیدمان برسان.

دور نیست آن زمان که من نیز به شما ملحق شوم.