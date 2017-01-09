گردشگری روستایی در یزد فعال شود/لغو رزرو هتل ادارات در ایام پرسفر

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا سیدحسینی در جلسه ستاد اجرایی خدمات مسافران نوروز ۹۶ در یزد اظهار داشت: علاوه بر شهرستان‌های استان یزد، روستاها نیز از جاذبه های گردشگری بسیاری برخوردارند که لازم است برای رونق بخشیدن به روستاها و آشنایی گردشگران با جاذبه های تاریخی، گردشگری روستایی نیز فعال شود.

وی از فرمانداران و بخشداران استان یزد خواست تا در این زمینه ورود کنند و زمینه را برای حضور گردشگران در این مناطق فراهم کنند.

سیدحسینی همچنین بر لزوم ساماندهی هتل‌ها، منازل شخصی و ... در ایام نوروز تاکید کرد و افزود: در منازل شخصی هم مباحث بهداشتی و هم مباحث امنیتی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و اماکن و نیروی انتظامی باید در این زمینه ورود کنند.

معاون امور عمرانی استاندار یزد همچنین با تاکید بر اینکه هتل‌ها در تبلیغات خود باید رعایت درجه بندی را داشته باشند و آنچه وجود دارد را در تبلیغات خود مطرح کنند، افزود: میراث فرهنگی باید بر این موضوع نظارت جدی داشته باشد.

وی، یکی دیگر از مواردی که باید توسط میراث فرهنگی با جدیت مورد توجه قرار گیرد را رسیدگی به قیمت غذاهای رستوران‌های زیر نظر میراث فرهنگی اعلام کرد و افزود: بدون هیچ دلیل خاصی قیمت‌ها در این رستوران‌ها دو برابر بقیه مراکز است که باید در این زمینه بدون مماشات برخورد شود.

سیدحسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در زمینه اسکان مسافران و گردشگران خارجی در ایام شلوغ سفر از جمله تعطیلات نوروز با مشکل کمبود هتل مواجه هستیم، افزود: میراث فرهنگی و هتل‌ها می‌توانند رزرو هتل دستگاه‌های اجرایی و دولتی را در این ایام لغو کنند.