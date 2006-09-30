سال تحصيلي دانشگاه ها با حضور رئيس جمهور آغاز شد

به گزارش خبرنگار "مهر"، همزمان با هشتم مهر، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مراسم آغازسال تحصيلي دانشگاهها و مراكزآموزش عالي كشور در تالار علامه ‎‎اميني دانشگاه تهران حضور يافت.

در آيين گشايش آغاز سال تحصيلي جديد دانشگاهها علاوه بر رئيس جمهور،‌ غلامحسين الهام سخنگوي دولت ، محمد مهدي زاهدي وزير علوم ، دكتر لنكراني وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، جمعي از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، حجت الاسلام محمديان رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، جمعي از اعضاي شوراي عالي انقلاب‎ فرهنگي، دكتر باقر لاريجاني رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران، جمعي از مسئولان و معاونان وزير علوم و مسئولين، رئيس سازمان سنجش آموزش كشور ، جمعي از اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران و جمعي از دانشجويان حضور دارند.

اين مراسم با سخنراني دكتر محمد مهدي زاهدي وزير علوم، تحقيقات و فناوري و آيت الله عميد زنجاني رئيس دانشگاه تهران و دكتر باقر لاريجاني رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران آغازشد و قرار است تا دقايقي ديگر رئيس جمهور در اين مراسم سخنراني كند.

در اين مراسم از نفرات برتر گروههاي آزمايشي پنج گانه و نفرات برتر سهميه شاهد در آزمون سراسري تقدير مي شود.

هم اكنون آيت الله عميد زنجاني رئيس دانشگاه تهران در حال سخنراني است.

خبرهاي تكميلي متعاقبا ارسال مي شود.