سال تحصيلي دانشگاه ها با حضور رئيس جمهور آغاز شد

به گزارش خبرنگار "مهر"، همزمان با هشتم مهر، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مراسم آغازسال تحصيلي دانشگاهها و مراكزآموزش عالي كشور در تالار علامه اميني دانشگاه تهران حضور يافت.
در آيين گشايش آغاز سال تحصيلي جديد دانشگاهها علاوه بر رئيس جمهور، غلامحسين الهام سخنگوي دولت ، محمد مهدي زاهدي وزير علوم ، دكتر لنكراني وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، جمعي از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، حجت الاسلام محمديان رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، جمعي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دكتر باقر لاريجاني رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران، جمعي از مسئولان و معاونان وزير علوم و مسئولين، رئيس سازمان سنجش آموزش كشور ، جمعي از اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران و جمعي از دانشجويان حضور دارند.
اين مراسم با سخنراني دكتر محمد مهدي زاهدي وزير علوم، تحقيقات و فناوري و آيت الله عميد زنجاني رئيس دانشگاه تهران و دكتر باقر لاريجاني رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران آغازشد و قرار است تا دقايقي ديگر رئيس جمهور در اين مراسم سخنراني كند.
در اين مراسم از نفرات برتر گروههاي آزمايشي پنج گانه و نفرات برتر سهميه شاهد در آزمون سراسري تقدير مي شود.
هم اكنون آيت الله عميد زنجاني رئيس دانشگاه تهران در حال سخنراني است.
خبرهاي تكميلي متعاقبا ارسال مي شود.
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