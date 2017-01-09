امام جمعه قم رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان مقدس حضرت معصومه(س)، متن پیام آیت‌الله سید محمد سعیدی در پی ارتحال رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْ ءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ (امام علی علیه‌السلام)

خبر درگذشت عالم مجاهد، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و یار دیرین حضرت امام (قدس سره) و مقام معظم رهبری مدظله موجب تأثر و تألم گردید.

این‌جانب این ضایعه را به محضر مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید و حوزه‌های علمیه و خانواده محترم ایشان و عموم ملت ایران تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت و مغفرت الهی را خواستارم.