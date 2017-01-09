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۲۰ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۱۱

شهردار خارگ:

مجاهدت‌ها و فداکاری‌های آیت‌الله هاشمی فراموش نمی‌شود

مجاهدت‌ها و فداکاری‌های آیت‌الله هاشمی فراموش نمی‌شود

بوشهر - شهردار خارگ گفت: مجاهدت‌ها و فداکاری‌های آیت‌الله هاشمی در راه انقلاب اسلامی فراموش نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بارگاهی دوشنبه شب در حاشیه نشست شورای اداری شهرداری خارگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آیت الله هاشمی رفسنجانی چهره انقلابی، دینی و انسان والا و مجاهدی بود که همیشه همراه امام و یاور رهبری بود.

وی افزود: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در تمامی عرصه‌های انقلاب اسلامی ایران حضور چشمگیر داشته است و ایران اسلامی مجاهدت‌ها و فداکاری‌های وی را در راه انقلاب اسلامی فراموش نخواهد کرد.

شهردار خارگ گفت: ملت شریف و به‌ویژه اهالی مقاوم و ایثارگر خارگ نقش آفرینی‌های آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و خدمات ارزنده وی در طول دوران ریاست جمهوری و سپس در عرصه‌های مختلف مسئولیتی را فراموش نخواهند کرد و آخرین سفر آیت الله هاشمی به خارگ گواه این موضوع است.

بارگاهی تصریح کرد: شهرداری خارگ به‌عنوان متولی مدیریت شهری آمادگی کامل در راستای برگزاری مراسم بزرگداشت آن مقام فقید را در جزیره خارگ دارد و امروز آماده‌باش کامل به تمامی نیروهای شهرداری در راستای برگزاری این مراسم داده شده است.

شهردار خارگ بیان کرد: این مصیبت را به مقام معظم رهبری (مد ظلّه العالی)، ملت شریف ایران، روحانیت معزز و خانواده محترم آیت الله هاشمی رفسنجانی تسلیت عرض می‌کنیم.

کد مطلب 3873208

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