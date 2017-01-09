به گزارش خبرنگار مهر، احمد بارگاهی دوشنبه شب در حاشیه نشست شورای اداری شهرداری خارگ در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آیت الله هاشمی رفسنجانی چهره انقلابی، دینی و انسان والا و مجاهدی بود که همیشه همراه امام و یاور رهبری بود.
وی افزود: آیتالله هاشمی رفسنجانی در تمامی عرصههای انقلاب اسلامی ایران حضور چشمگیر داشته است و ایران اسلامی مجاهدتها و فداکاریهای وی را در راه انقلاب اسلامی فراموش نخواهد کرد.
شهردار خارگ گفت: ملت شریف و بهویژه اهالی مقاوم و ایثارگر خارگ نقش آفرینیهای آیتالله هاشمی رفسنجانی و خدمات ارزنده وی در طول دوران ریاست جمهوری و سپس در عرصههای مختلف مسئولیتی را فراموش نخواهند کرد و آخرین سفر آیت الله هاشمی به خارگ گواه این موضوع است.
بارگاهی تصریح کرد: شهرداری خارگ بهعنوان متولی مدیریت شهری آمادگی کامل در راستای برگزاری مراسم بزرگداشت آن مقام فقید را در جزیره خارگ دارد و امروز آمادهباش کامل به تمامی نیروهای شهرداری در راستای برگزاری این مراسم داده شده است.
شهردار خارگ بیان کرد: این مصیبت را به مقام معظم رهبری (مد ظلّه العالی)، ملت شریف ایران، روحانیت معزز و خانواده محترم آیت الله هاشمی رفسنجانی تسلیت عرض میکنیم.
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