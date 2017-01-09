عملکرد بانک های گلستان در کمک به رونق تولید رضایت بخش است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو در سی و یکمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گلستان که بعدازظهر دوشنبه در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان برگزار شد، اظهار کرد: اقدام مجموعه بانکهای استان در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی رضایت بخش بوده و باید از آنها تشکر و قدردانی کرد.
وی افزود: مصوبات این کارگروه، قانون بوده که نباید شکسته شود و رفتار بانکها و کارشناسان در این خصوص بسیار مهم است.
صادقلو تصریح کرد: واحدهای تولیدی امید بسیاری به این مصوبات داشتند و ما دلیل پرداخت نکردن تسهیلات به آنها را پیگیری خواهیم کرد.
وی ادامه داد: بانکهایی که تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت نکردهاند باید دلیل بیاورند و خیال آن واحد را راحت کنند که این تسهیلات پرداخت شدنی نیست.
استاندار گلستان با بیان اینکه فلسفه پنجره واحد تسهیل است، گفت: جذب سرمایه گذار باید اتفاق بیفتد که بخشی از آن مربوط به ادارات و بخش دیگر مربوط به اقدام و عملکرد بانکهاست.
صادقلو افزود: هدف این کارگروه پشتیبانی از سرمایه گذار بوده و باید بخشی از سرمایههای آماده را جذب کنیم.
به گفته وی، سرمایه گذاران واقعی باید از سرمایه گذاران غیرواقعی تفکیک شوند.
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