مبلغان ارزشمندترین رسالت در نظام جمهوری اسلامی را برعهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن رقیمی بعداز ظهر چهارشنبه در گردهمایی روحانیان مستقر استان سمنان که در مشهد مقدس برگزار شد، ضمن اشاره به رسالت مبلغان در عصری که هجمه فرهنگی دشمنان، نسل جوان جامعه اسلامی را نشانه رفته است، ابراز داشت: روحانیان مستقر در روستاها ارزشمندترین مسئولیت ها را برعهده دارند و به زعم ما اگر قرار باشد بهترین اعمال در مجموعه سازمان تبلیغات را معرفی کنیم، باید به این قشر اشاره داشته باشیم چرا که در تعامل با مردم در روستاهای دور و نزدیک نسبت به تبلیغ دین مبین اسلام اهتمام می ورزند.

وی افزود: روحانیان مستقر سخت‌ترین رسالت‌ها را برعهده دارند چرا که عرصه تبلیغ دین مبین اسلام، خط مقدم مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان است.

مدیرکل امور مساجد و مبلغان سازمان تبلیغات اسلامی تبیین معارف دینی و الهی، معرفت الهی و نزدیکی بندگان به خدای متعال را در زمره وظایف روحانیان مستقر دانست و ابراز داشت: حضور روحانی در یک روستا به منظور تبلیغ دین مبین اسلام و رسالت های سازمان تبلیغات اسلامی به مثابه تبلیغ حکیمانه دین بسیار ارزشمند است.

رقیمی دربیان ویژگی های یک مبلغ، توضیح داد: روحانیت همواره به دنبال تبلیغ دین است و خود را سرباز ولایت می داند لذا تلاش دارد تا با فاصله گرفتن از جناح بندی های جامعه به سوی دستگیری از مردم و رفع مشکلات گام بردارند و از راه مشخص شده خود، برنگردد.

وی افزود: امروزه یکی از رسالت های سنگین مبلغان، تبلیغ علیه گسترش معضلات اجتماعی است که پنج اولویت نخست آن در کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی تبیین شد که این امر قطعا دغدغه معظم له درباره جامعه را می رساند لیکن روحانیان اعزامی به روستاها نیز می بایست از این فرصت که لباس مقدس روحانیت به آنها داده، در راستای ترویج معارف الهی به منظور ایستادگی در برابر گسترش معضلات اجتماعی بهره مند شوند.

مدیرکل امور مساجد و مبلغان سازمان تبلیغات اسلامی درباره نقش روحانیان در مقابله با معضلات اجتماعی، گفت: شبکه تبلیغی نقش ویژه ای در این امر دارد لذا ما روحانیان مستقر در روستاها را یکی از مخاطبان سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره دغدغه های اجتماعی با موضوع معضلات می دانیم که باید در این باره اهتمام ویژه ای داشته باشند.

رقیمی بیان داشت: باید کمبودها و آسیب ها را شناسایی کرد و سپس کارهای ارزشمندی در راستای کاهش آثار سوء آن صورت داد تا درنهایت بتوانیم در راه جلوگیری از بروز معضلات اجتماعی در جوامع موفق عمل کنیم.

وی افزود: امروز سازمان تبلیغات اسلامی نمونه های بسیار موفق از روحانیان مستقری را می شناسد که تحولات عظیمی را با اقدامات بسیار کوچک در منطقه تبلیغ خود انجام داده اند که بعضا این تحولات از دست یک نماینده مجلس نیز بر نمی آید لیکن روحانیان مستقر در روستاها نباید ظرفیت های خود را دست کم بگیرند و با تعامل همه جانبه در راه رفع معضلات اجتماعی گام بردارند.

کارگاه آموزشی و توجیهی مبلغان اعزامی استان سمنان باحضور ۸۰ مبلغ در مشهد مقدس برگزار شد.