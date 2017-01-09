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۲۰ دی ۱۳۹۵، ۲۰:۰۳

در جلسه علنی امشب صورت گرفت؛

مجلس وضعیت شاخص‌های اقتصادی را برای برنامه ششم تعیین کرد

مجلس وضعیت شاخص‌های اقتصادی را برای برنامه ششم تعیین کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نرخ متوسط شاخصهای کلان اقتصادی را برای سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امشب و در جریان بررسی جداول برنامه ششم توسعه کشور، جدول شماره یک این لایحه را تصویب و بر اساس آن، متوسط سالانه شاخص‌های اقتصادی را در طول سال‌های برنامه ششم تعیین کردند.

بر اساس این جدول، «متوسط رشد سالانه» شاخص‌های کلان اقتصادی در برنامه ششم توسعه به شرح زیر تعیین شد؛

تولید ناخالص داخلی: ۸ درصد

تولید سرانه: ۶.۷ درصد

بهره‌وری کل عوامل تولید: ۲.۸ درصد

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص: ۲۱.۴ درصد

هزینه های کل مصرفی: ۵ درصد 

صادرات غیرنفتی کالا و خدمات (بدون میعانات گازی): ۲۱.۷ درصد

واردات کل: ۱۶.۹ درصد

نقدینگی: ۱۷ درصد

نمایندگان همچنین نرخ تورم را بر اساس «متوسط برنامه» ۸.۸ درصد و نرخ بیکاری را بر همین اساس، ۱۰.۲ درصد تعیین کردند.

کد مطلب 3873236

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