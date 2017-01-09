عملیات نیزه طلایی مزدوران در حداقل زمان ممکن شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، حامد البخیتی سخنگوی رسانه ای انصارالله یمن ضمن تکذیب اخبار منتشر شده در رسانه های وابسته به ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها ضد یمن درباره پیروزی های توهمی نیروهای وابسته به عبد ربه منصور هادی در منطقه ساحلی ذباب در جنوب غرب استان تعز اعلام کرد: نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن پس از ۱۰ دقیقه از شروع عملیات موسوم به نیزه طلایی پیشروی نیروهای وابسته به سعودی ها را درهم شکستند و سرلشگر عمر الصبیحی فرمانده این عملیات را به همراه شماری دیگر از این نیروها کشتند.

وی افزود: نیروهای وابسته به ائتلاف تحت سرکردگی عربستان در جریان این یورش مزدوران در صدد حمایت هوایی آنها برآمد که این عملیات موفقیتی به دنبال نداشت و حدود هزار کشته و زخمی در میان حمله کنندگان به دنبال داشت. ائتلاف ضد یمن تلاش کرد که یورش را تکرار کند اما ارتش و کمیته های مردمی یمن آن را ناکام گذاشتند.

از سوی دیگر شبکه المسیره به نقل از منابع نظامی یمنی اعلام کرد: یگانهای توپخانه ارتش و کمیته های مردمی یمن عصر امروز، مواضع مزدوران وابسته به آل سعود را در جیزان هدف قرار دادند.

این منابع بیان کردند: ارتش و کمیته های مردمی، مواضع مزدوران وابسته به سعودی ها را در غرب الرمضه در منطقه الطوال هدف قرار دادند و تلفات و خساراتی به آنها وارد کردند.

ارتش و کمیته های مردمی یمن همچنین مواضع نظامیان سعودی را در عسیر هدف قرار دادند.