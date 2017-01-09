به گزارش خبرنگار مهر، نشست علنی نوبت شب مجلس شورای اسلامی که به ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اختصاص یافته بود، دقایقی پیش پایان یافت.

بر اساس اعلام علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه فردا جلسه خواهد داشت تا موارد ارجاعی از صحن را بررسی و تعیین تکلیف کند؛ صحن مجلس نیز در روز چهارشنبه هفته جاری تشکیل جلسه خواهد داد.

به گفته لاریجانی، در صورت تمام نشدن بررسی لایحه برنامه ششم در جلسات صبح و عصر روز چهارشنبه، کار بررسی آن در روز پنج شنبه هفته جاری نیز ادامه خواهد یافت و پس از آن، مجلس دو هفته تعطیل خواهد بود.