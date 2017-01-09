آیت الله هاشمی برای ایران و آذربایجان شخصیتی مهم و بزرگ بود

به گزارش خبرنگار مهر، در پی رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی، عصر روز دوشنبه ضمن نیمه افراشته شدن پرچم های سرکنسوگری کشورمان در نخجوان، دفتر یادبودی به همین مناسب در محل این نمایندگی در نخجوان گشوده شد و مقامات نخجوان برای ادای احترام به این شخصیت سیاسی تاثیرگذار در عرصه ملی و بین المللی در محل سرکنسولگری کشورمان حاضر شدند.

واصف طالب اف رئیس مجلس عالی جمهوری خود مختار نخجوان که به همراه هیاتی هفت نفره از مسئولین عالی رتبه این جمهوری خودمختار متشکل از معاونین مجلس عالی، نخست وزیر، رئیس کمیته امور دینی و قاضی شهر نخجوان در این مراسم حضور یافت، آیت ا... هاشمی رفسنجانی را فردی دارای شخصیت تاثیرگذار و مهم نه تنها برای ایران بلکه برای جمهوری آذربایجان دانست. وی با تسلیت این فقدان به مردم و مسئولین ایران به روابط نزدیک او با مرحوم حیدر علی اف اشاره و نقش آقای هاشمی در حمایت و کمک به جمهوری آذربایجان و به ویژه جمهوری خودمختار نخجوان در اوایل استقلال این کشور را فراموش ناشدنی دانست.

منصور آیرم سرکنسول کشورمان در نخجوان نیز در این مراسم ضمن تشکر از حضور مقامات جمهوری خودمختار نخجوان برای عرض تسلیت به مردم و مسئولین ایران، فقید عالیقدر آیت ا... هاشمی رفسنجانی و مرحوم حیدر علی اف را بنیانگذاران روابطی فیمابین دو کشور دانست که تا امروز اثرات و ثمرات آن همچنان ادامه دارد. وی ابراز امیدواری کرد تا دو کشور همسایه و مسلمان بتوانند راهی که آقایان هاشمی و علی اف بنیان نهادند را به سوی پیشرفت و همکاری بیشتر ادامه دهند.

در ادامه این مراسم صاحب محمداف قاضی(روحانی ارشد) شهر نخجوان آیاتی از قرآن کریم و تلاوت و حضار فاتحه ای برای غفران و شادی روح مرحوم هاشمی رفسنجانی قرائت نمودند. آقای واصف طالب اف در پایان متنی را در گرامیداشت یاد آیت الله هاشمی را در دفتر یادبود سرکنسولگری امضا کرد.