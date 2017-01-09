آیین بزرگداشت وفات حضرت معصومه (س) در دوراهک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه آبدان دوشنبه‌شب در این مراسم ضمن ضمن تسلیت به مناسبت وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(س) و ارتحال آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: عظمت حضرت معصومه (س) به‌خاطر ولایت مداری اوست و حضور این بانوی پاکدامن و بزرگ در ایران بخاطر دفاع از ولایت بود.

حجت‌الاسلام محمد حمیدی‌نژاد اظهار داشت: حضرت معصومه (س) در طول حیات خود حق ولایت مداری را ایفا کرده و به ترویج اندیشه ولایت مداری پرداخت.

وی با بیان اینکه ولایت‌مداری و بصیرت دو عنصر کلیدی در روند تکاملی انسان محسوب می‌شود اظهار داشت: حضرت معصومه (س) توانست با شناخت امام زمان خود تنها از امام رضا (ع) دفاع کرده و درس ولایت مداری را ترویج دهد.

حمیدی نژاد ادامه داد: هر کس حضرت معصومه (س) را زیارت کند بهشت بر او واجب می‌شود و این حقیقت را سه امام معصوم یعنی حضرات موسی بن جعفر، علی بن موسی

و جوادالائمه علیهم السلام بیان کردند.

امام جمعه آبدان ضمن تسلیت به مناسبت ارتحال آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، گفت: آن مجاهد سفر کرده در طول مبارزات انقلابی خود در دوران رژیم ستم شاهی پهلوی، رنج‌های بسیاری متحمل شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با قبول مسئولیت‌های خطیر نقش مؤثری در پیشبرد اهداف انقلاب و نظام داشت.

وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سنگرهای گوناگون از جمله نمایندگی رهبر انقلاب اسلامی در فرماندهی کل قوا، ریاست مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست مجلس خبرگان رهبری به عنوان یار واقعی و حامی تمام عیار رهبر انقلاب اسلامی درخشیدند.

فرمانده حوزه جندالله شهر دوراهک در این مراسم گفت: مراسم بزرگداشت یاد و خاطره یار، امام، رهبری و انقلاب روز سه شنبه بعد از نماز مغرب و عشا با حضور امام جمعه دیر، در مسجد امیرالمومنین این شهر برگزار خواهد شد.

عباس خیاط با اشاره به پیام صادره از سوی مقام معظم رهبری تصریح کرد: آیت الله رفسنجانی یار ۵۹ ساله مقام معظم رهبری بودند و به گفته ایشان هیچ عاملی باعث کاستی از دوستی میان آن دو مبارز انقلابی نشد.

وی با بیان اینکه حضرت معصومه(س) از زنان پاکدامن و بزرگ عصر خویش بودند که امروز به عنوان نگین درخشانی در ایران اسلامی می درخشند، تصریح کرد: حضرت

معصومه(س) مایه برکت ایران اسلامی است و باید ملت ایران قدر این گوهر بزرگ را بدانند.

فرمانده حوزه جندالله شهر دوراهک اظهار داشت: حضرت معصومه(س) بهترین الگو و اسوه برای زنان و دختران به حساب می‌آید و باید سیره و روش زندگی آن حضرت

در میان اقشار مختلف مردم به‌ویژه جوانان و نوجوانان بسط و گسترش پیدا کند.