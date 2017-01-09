هلاکت معاون البغدادی در موصل/ آخرین ترفند تروریست ها در موصل

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از اسپوتنیک، نهاد اطلاعاتی عراق از هلاکت معاون سرکرده داعش در موصل خبر داد.

در همین راستا، مدیر دستگاه اطلاعاتی عراق اعلام کرد: ۵ فرمانده داعش از جمله «عبدالواحد خضیر سایر الجوعان» معاون «ابوبکر البغدادی» سرکرده داعش بر اثر حملات جنگنده های عراقی در منطقه الاصلاح الزراعی در موصل به هلاکت رسیدند.

از سوی دیگر المعموری یکی از رهبران الحشد الشعبی عراق نیز نسبت به آخرین اقدام داعش در موصل هشدار داد و تصریح کرد: داعش زنان و دختران را برای مشارکت در درگیری های مستقیم با نیروهای امنیتی و الحشد الشعبی به کار می گیرد و یا اینکه از آنها برای عملیات انتحاری استفاده می کند.

یکی از منابع امنیتی نیز اعلام کرد که نیروهای امنیتی به ساختمان دانشگاه موصل در مرکز شهر موصل بسیار نزدیک شده اند.