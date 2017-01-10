ویژگیهای آیت الله رفسنجانی منحصر بفرد بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم گرامیداشت یاد مجاهد نستوه و یار دیرین امام راحل حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی که دوشنبه شب در دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین برگزار شد اظهارداشت: برخی ویژگی های یار دیرین امام منحصر بفرد بود که باید آن را درمجالس بازگو کنیم تا الگوی دیگران باشد.

وی افزود: آیت الله رفسنجانی درزمانی که طلبه جوانی بود کتاب زندگی امیرکبیر را نوشت و با این کار به ذخایر سیاسی اجتماعی و فرهنگی کشور افزود و در شرایطی که کسی با نام امیرکبیر اشنا نبود این شخصیت را معرفی کرد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: ایشان همچنین موضوع فلسطین را در اذهان زنده کرد و کتابی در این مورد نوشت و این دو کتاب در روشنگری مردم جامعه نقش بی بدیلی داشت و شاید ما از لین خصلتها غفلت کرده ایم.

عابدینی یادآورشد:اهتمام به نبرد مسلحانه توسط ایشان در بدترین شرایط خفقان رژیم ستم شاهی مطرح شد و به مبارزان جسارت داد و این ابتکار عمل توانست جرقه های انقلاب را در بطن جامعه روشن کند.

امام جمعه قزوین اضافه کرد: خلاقیت و جسارت آقای هاشمی موجب شد تا حوزه های علمیه جرات کنند به سایر امور هم بپردازند و طلاب جوان انگیزه تحرک سیاسی پیدا کردند و سخنان این یار امام در مراسم به خاک سپاری آیت الله کاشانی در مورد استعمار بی نظیر بود و روشنگری کرد.

وی اظهارداشت: آیت الله رفسنجانی در سوق دادن حوزه های علمیه به سوی امام راحل تاثیرگذار بود ونقش دانایی محوری در روشنگری مردم هم داشت و با همه اختلاف سلیقه ها وقتی سخن به رهبری می رسید ایشان تبعیت خود را نشان می داد که ارزشمند است.

نیم قرن خدمت به انقلاب از ویژگیهای برجسته آقای هاشمی است

عابدینی بیان کرد: آقای رفسنجانی با نیم قرن خدمت در راه انقلاب اسلامی مشقت و سختی های زیادی را در دوران ستم شاهی متحمل شد و در شرایط رعب و ترس و وحشت با استقامت بی نظیر خود درس مقاومت را بخوبی به دیگران آموخت.

وی اضافه کرد: وظیفه داریم قدردان شخصت های انقلاب باشیم و یادشان را گرامی بداریم و باید در استان نیز مراسمی در شان این شخصیت برجسته انقلاب برگزار شود و همه مردم در آن شرکت کنند.

آیت الله عابدینی اظهارداشت: باید یاران انقلاب را ارج بنهیم و در معرفی ابعاد ناشناخته شخصیت آنها بکوشیم تا نسل جوان با ارزشهای اسلامی و چهره های انقلابی بیشتر آشنا شود.