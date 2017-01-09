سخنگوی کاخ سفید درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید در واکنش به درگذشت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی گفت که وی « شخصیتی مهم و برجسته» در تاریخ ایران به شمار می رفت.

ارنست در ادامه افزود که آمریکا مراتب تسلیت خود را به ملت ایران ابراز می کند. وی از هرگونه گمانه زنی و اظهارنظر در خصوص پیامدهای رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی بر سیاست آتی ایران در قبال آمریکا امتناع کرد.

لازم به ذکر است که آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی که عصر روز یکشنبه به علت عارضه‌ قلبی در بیمارستان شهدای تجریش بستری شده بود، در سن ۸۲ سالگی دار فانی را وداع گفت.

آیت الله رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری و رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی بود.

وی نخستین رئیس مجلس شورای اسلامی و چهارمین رئیس جمهور در دو دوره پیاپی بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ بود. آیت الله هاشمی در همه ادوار مجلس خبرگان رهبری نماینده این مجلس بوده و از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ ریاست این نهاد را برعهده داشت.