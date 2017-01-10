حفظ وحدت و همدلی مردم در مراسم رحلت آیت الله رفسنجانی رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی درجلسه هماهنگی برگزاری مراسم گرامیداشت یاد مجاهد نستوه و یار دیرین امام راحل حضرت ایت الله هاشمی رفسنجانی که دوشنبه شب در دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین برگزار شد اظهارداشت: برای معرفی شخصیت ایت الله هاشمی رفسنجانی اگر فقط به بیانات رهبر انقلاب بسنده کنیم حق مطلب ادا شده است.

وی گفت: وفاداری، سخت کوشی، ولایت پذیری، جسارت و شجاعت و حضور موثر در تصمیم سازی و تصمیم گیریهای کلان کشور از ویزگیهای برجسته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و امروز جایشان در کشتی انقلاب خالی است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین بیان کرد: جامعه اسلامی از فقدان این شخصیت انقلابی متاثر است و سراسر کشور در غمی سنگن فرو رفته است اما با انعکاس سجایای اخلاقی و مبارزات سیاسی ایشان می توانیم یادشان را زنده نگهداریم.

شاهرخی اضافه کرد: در برگزاری مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی که از پیشقراولان نهضت اسلامی، یار امام و همراه رهبری بودند باید همدلی و وحدت بین گروه ها مورد توگجه جدی قرار گیرد و محور کار باشد.

وی گفت: در این مراسم باید به ابعاد مبارزاتی، سیاسی و ویژگی های اخلاقی و شخصیتی ایشان بازگو شود و تعابیری که در پیام تسلیت مقام معظم رهبری نمود دارد سرلوحه تحلیل و سخنرانی ها درخصوص شخصیت و اندیشه آیت الله هاشمی رفسنجانی قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با تاکید بر لزوم برنامه ریزی فرمانداران برای برگزاری مراسم بزرگداشت در سطح شهرستان ها و مناطق مختلف خاطرنشان کرد: فرمانداران در برگزاری مراسم لازم است با ائمه جمعه همکاری کنند و با مدیریت اصولی مراسمی درشان این شخصیت انقلابی و مجاهد نستوه برگزار کنند.

شاهرخی گفت: در برنامه های گرامیداشت که با حضور مردم در مناطق مختلف استان برگزار خواهد شد باید چند محور مورد توجه قرار گیرد و وحدت ملت، نقش ایشان در پیروزی و تداوم انقلاب بازگو شود.

وی تصریح کرد: وحدت و همدلی، باید محور برنامه ها باشد تا دشمن دنبال ایجاد تفرقه بین مردم نباشد لذا هر کس دلسوز نظام است باید مراقب رفتارهای تفرقه افکنانه بدخواهان نظام باشد و هوشیاری پیشه کند.

شاهرخی گفت: در همه برنامه ها سیاست دولت و نظام حفظ وحدت و آرامش و بیان خدمات ارزنده آیت الله هاشمی است و با برگزاری مراسم متمرکز در مرکز استان و شهرستانها با محوریت ائمه جمعه و فرمانداران دنبال ایجاد همدلی بیشتر بین مردم خواهیم بود.

مراسم یادبود روز پنجشنبه در قزوین برگزار می شود

شاهرخی یادآورشد: پس از جمع بندی دیدگاه آیت الله عابدینی و حاضران در این جلسه تصمیم گرفته شد مراسم گرامیداشت رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی روز پنجشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در مسجد محمد رسول الله قزوین برگزار شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین اضافه کرد: در این مراسم از حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد دعوت شده است تا سخنران مراسم باشند.

در این نشست شهرداری و سازمان فرهنگی ورشی شهرداری قزوین برای اطلاع رسانی و فضاسازی شهری اعلام آمادگی کردند.