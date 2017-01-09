تخلیه فوری مراکز اجتماع یهودیان در شش ایالت آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، تعدادی از مراکز اجتماع یهودیان در ایالات «دلاور»، «فلوریدا»، «مریلند»، «نیوجرسی»، «کارولینای جنوبی» و «تنسی» آمریکا به دلیل دریافت پیامهایی تهدید آمیز مبنی بر بمب گذاری تخلیه شدند.

نخستین تهدید علیه یک مرکز اجتماع یهودیان واقع در ساحل میامی در ایالت «فلوریدا»ی آمریکا حوالی ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه صبح دوشنبه به وقت محلی صورت گرفت.

ظرف دو ساعت، تهدیدات مشابهی علیه تعدادی از مراکز اجتماع یهودیان در ایالت فلوریدا از جمله در منطقه «میامی»، «نشویل» ایالت تنسی، «کلمبیا» ایالت کارولینای جنوبی؛ «ویلمینگتون» ایالت دلاور؛ «تنفلای» ایالت نیوجرسی؛ و «راکویل» ایالت مریلند صورت گرفت.

در پی دریافت این تهدیدات، صدها تن از جمله کودکان پیش دبستانی از ساختمانها به سرعت خارج شدند.

اداره اجرائیات فدرال آمریکا به همراهی «اداره الکل، توتون و تنباکو و سلاح گرم» و پلیس فدرال این کشور برای مقابله با این تهدیدات با مقامات محلی همکاری کردند.

هنوز مشخص نیست که آیا میان این تهدیدات بمب گذاری ارتباطی وجود دارد یا خیر.

گفتنی است که صبح دوشنبه در انگلیس نیز تعدادی از مدارس واقع در سه محله لندن پیامهای تهدیدآمیز مبنی بر بمب گذاری دریافت کردند. اما پلیس لندن اعلام کرد که این تهدیدات جعلی و ساختگی بود. با این حال، یک سازمان تأمین کننده حفاظت فیزیکی برای یهودیان انگلیس، به تمام مدارس یهودی در سراسر این کشور هشدار داد.