جشنواره موسیقی فجر ۲ روز به تعویق افتاد/ برنامه جدید اجراها

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد برگزاری سی و دومین جشنواره موسیقی فجر با انتشار اطلاعیه از به تعویق افتادن دو روزه برگزاری این دوره از جشنواره و اعمال تغییرات در جدول برنامه ها خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

«در پی ارتحال حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی، جشنواره موسیقی فجر که پیش از این قرار بود از روز چهارشنبه ٢٢ دی ماه آغاز شود با ٢ روز تاخیر و از روز جمعه ٢٤ دی ماه شروع و در ١ بهمن به پایان می رسد. با توجه به این جابه جایی تغییراتی نیز در جدول اجراهای سی و دومین جشنواره موسیقی فجر به وجود آمد که جزییات آن در جدول جدیدی منتشر شد.»

بر اساس این گزارش آخرین تغییرات انجام گرفته در جدول برنامه ها به شرح زیر اعلام شده است:

جمعه ۲۴ دی

تالار وحدت - ساعت ۱۸:۳۰ : ارکستر «پارس» به رهبری ناصر نظر، ساعت ۲۱:۳۰: رامبرانت تریو از کشور هلند و حسام اینانلو

تالار رودکی- ساعت ۱۴:۳۰ : شهید پرویز خان از کشور هند، ساعت ۱۸:۳۰ : گروه اوازی تهران، ساعت ۲۱:۳۰: گروه کر فلوت تهران به سرپرستی فیروزه نوایی

برج آزادی - ساعت ۱۸:۳۰ : گروه «کاکو بند»، ساعت ۲۱:۳۰ : کاوه آفاق

فرهنگسرای نیاوران - ساعت ۱۸:۳۰ : گروه «آوای موج» به سرپرستی محسن آقایی، ساعت ۲۱:۳۰ : گروه «باقدسیان» به سرپرستی پیام عزیزی

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران - ساعت ۱۹ : رضا صادقی، ساعت ۲۲: سیامک عباسی

مرکز همایش های برج میلاد - ساعت ۱۸:۳۰ : پرواز همای، ساعت ۲۱:۳۰ : ژیوان گاسپاریان از کشور ارمنستان

شنبه ۲۵ دی

تالار وحدت - ساعت ۱۸:۳۰ : ارکستر سمفونیک تهران، ساعت ۲۱:۳۰: گروه «رستاک»

تالار رودکی - ساعت ۱۸:۳۰ : گروه کر ارکستر سمفونیک تهران به سرپرستی رازمیک اوحانیان، ساعت ۲۱:۳۰: ارکستر خانه هنرمندان ایران به رهبری محمد سریر

برج آزادی - ساعت ۱۸:۳۰ : گروه «حاوا» به سرپرستی پروین بهمنی از قشقایی و گروه «دیلمون» به سرپرستی محمود فرضی نژاد ازگیلان، ساعت ۲۱:۳۰ : میلاد درخشانی

فرهنگسرای نیاوران - ساعت ۱۸:۳۰ : گروه «نازار» به سرپرستی یلدا عباسی از خراسان شمالی، ساعت ۲۱:۳۰ : گروه «ترنه» به سرپرستی نرگس مختاری

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران - ساعت ۱۹ : فریدون آسرایی، ساعت ۲۲: فرزاد فرزین

مرکز همایش های برج میلاد - ساعت ۱۸:۳۰ : پرواز همای، ساعت ۲۱:۳۰ : ژیوان گاسپاریان

یکشنبه ۲۶ دی

تالار وحدت - ساعت ۱۸:۳۰ : ارکستر ملی «مهر» به رهبری ناصر ایزدی، ساعت ۲۱:۳۰: گروه کر «نامیرا» به سرپرستی فرهاد هراتی و گروه کر فیلارمونیک ایران به سرپرستی علیرضا شفقی نژاد

تالار رودکی - ساعت ۱۸:۳۰ : ارکستر «بادی کارا» به رهبری بردیا کیارس، ساعت ۲۱:۳۰: «ترانه های ماندگار» آرمین قیطاسی

برج آزادی - ساعت ۱۸:۳۰ : کیان پور تراب، ساعت ۲۱:۳۰ : گروه «بمرانی»

فرهنگسرای نیاوران - ساعت ۱۸:۳۰ : گروه «ژیوار» به سرپرستی ژیوار شیخ الاسلامی، ساعت ۲۱:۳۰ : گروه «نگین» به رهبری نگین سریر

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران - ساعت ۱۹ : شهرام شکوهی، ساعت ۲۲: امید حاجیلی

مرکز همایش های برج میلاد - ساعت ۲۱:۳۰ : ارکستر راز و نیاز به خوانندگی سالار عقیلی

دوشنبه ۲۷ دی

تالار وحدت - ساعت ۱۸:۳۰ : ارکستر ملی به رهبری فریدون شهبازیان و خوانندگی علیرضا افتخاری، ساعت ۲۱:۳۰: گروه «خنیاگران مهر» به اهنگسازی بهزاد عبدی و خوانندگی وحید تاج و ارکستر «نیلپر»

تالار رودکی - ساعت ۱۸:۳۰ : شوسان تریو و گروه «آزار» از کشور ارمنستان، ساعت ۲۱:۳۰: ارکستر فیلارمونیک کردستان به رهبری مهدی احمدی

برج آزادی - ساعت ۱۸:۳۰ :گروه «داماهی»، ساعت ۲۱:۳۰ : گروه «کماکان»

فرهنگسرای نیاوران - ساعت ۱۸:۳۰ : گروه «آن» به سرپرستی آریا محافظ و خوانندگی مجتبی عسگری، ساعت ۲۱:۳۰ : گروه «لوتوس» به سرپرستی حمید بهروزی نیا و خوانندگی اشکان کمانگری

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران - ساعت ۱۹ : میثم ابراهیمی، ساعت ۲۲: اشوان

مرکز همایش های برج میلاد - ساعت ۲۱:۳۰ : محمد علیزاده

سه شنبه ۲۸ دی

تالار وحدت - ساعت ۱۸:۳۰ : داکوئنده دل مارئو از کشور اسپانیا، ساعت ۲۱:۳۰: گیوم پره از کشور فرانسه

تالار رودکی - ساعت ۱۸:۳۰ : آنسامبل پرکاشن تهران، ساعت ۲۱:۳۰:برگزیدگان جشنواره موسیقی جوان

برج آزادی - ساعت ۲۱:۳۰ : کنسرت «قلم را بچرخان» اشکان خطیبی

فرهنگسرای نیاوران - ساعت ۱۸:۳۰ : عیسی غفاری، ساعت ۲۱:۳۰ : گروه «آهنگ» به سرپرستی مهرداد ناصحی وخوانندگی مهدی امامی

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران - ساعت های ۱۹ و ۲۲ : حامد همایون

مرکز همایش های برج میلاد - ساعت ۲۱:۳۰ : محمد علیزاده

چهارشنبه ۲۹ دی

تالار وحدت - ساعت ۱۸:۳۰ : گروه کوبه ای از کشور ژاپن و دولتمند خلف از کشور تاجیکستان، ساعت ۲۱:۳۰: آنتونیو زومباخو از کشور پرتغال

تالار رودکی - ساعت ۱۸:۳۰ :گروه «خنیا گران پنج اقلیم»، ساعت ۲۱:۳۰: ارکستر «نغمه باران» به سرپرستی علی امیر قاسمی

برج آزادی - ساعت ۱۸:۳۰ : گروه «سوربانگ» به سرپرستی احسان عبدی پور از لرستان، ساعت ۲۱:۳۰: حجت اشرف زاده

فرهنگسرای نیاوران - ساعت ۱۸:۳۰ : بهاره فیاضی، ساعت ۲۱:۳۰ : گروه «همنوازان سایه» به سرپرستی محمد امین اکبرپور و خوانندگی حسین علیشاپور

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران - ساعت های ۱۹ و ۲۲ : حامد همایون

مرکز همایش های برج میلاد - ساعت ۲۱:۳۰ : علی زندوکیلی

پنجشنبه ۳۰ دی

تالار وحدت - ساعت ۱۸:۳۰ : پیانو و آنسامبل زهی «شهرزاد» از کشور اوکراین، ساعت ۲۱:۳۰: ارکستر سمفونیک تهران و ایتالیا

تالار رودکی - ساعت ۱۸:۳۰ :گروه «شواش مقوم» از مازندران، ساعت ۲۱:۳۰: گروه «لیان» به سرپرستی محسن شریفیان از بوشهر

برج آزادی - ساعت ۱۸:۳۰ : گروه «ایل بانگ» به سرپرستی کوروش اسد پور از بختیاری، ساعت ۲۱:۳۰: آریا عظیمی نژاد

فرهنگسرای نیاوران - ساعت ۱۸:۳۰ : پویان بیگلر، ساعت ۲۱:۳۰ : گروه «چهار باغ» به سرپرستی محمدرضا رستمیان و خوانندگی علی رستمیان

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران - ساعت ۱۹: محسن یگانه، ساعت ۲۱: زانیار خسروی

مرکز همایش های برج میلاد - ساعت ۲۱:۳۰ : ارکستر ملی به رهبری فریدون شهبازیان و خوانندگی علیرضا افتخاری

جمعه اول بهمن

تالار وحدت - ساعت ۱۹ : مراسم اختتامیه سی و دومین جشنواره بین المللی موسیقی فجر

تالار رودکی - ساعت ۱۵ : گروه «سهند» به خوانندگی رشید وطن دوست، ساعت ۱۷ : گروه «چریکه» به سرپرستی سلمان حسنی

مرکز همایش های برج میلاد - ساعت های ۱۹ و ۲۲ : محمد علیزاده