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۲۱ دی ۱۳۹۵، ۳:۰۰

تحولات عراق؛

داعش آب ۳۰ محله موصل را قطع کرد/انفجار خط لوله نفت در جنوب بغداد

داعش آب ۳۰ محله موصل را قطع کرد/انفجار خط لوله نفت در جنوب بغداد

قطع آب ۳۰ محله آزادشده در کرانه چپ شهر موصل توسط گروه تروریستی داعش و انفجار خط لوله نفت در جنوب بغداد از جمله اخبار و تحولات عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، «حسام الدین العبار» یک عضو شورای استان نینوا از اقدام گروه تروریستی داعش مبنی بر قطع آب مناطق آزادشده در کرانه چپ شهر موصل خبر داد.

وی در عین حال از وزارت شهرداری ها و دارایی خواست بودجه ای را به این استان برای تامین تانکرهای آب شرب برای محلات خسارت دیده اختصاص دهند.

العبار گفت: گروه تروریستی داعش امروز [دوشنبه] آب شرب ۳۰ محله آزادشده در کرانه چپ شهر موصل را قطع کرد و به ۱۰ محله به صورت مقطعی آب می رسد.

از سوی دیگر یک منبع امنیتی از انفجاری که خط لوله نفت در جنوب بغداد پایتخت عراق را هدف قرار داده بود، خبر داد.

این منبع گفت: بمبی که در نزدیکی خط لوله نفت در منطقه العدوانیه در جنوب بغداد کار گذاشته بود اواخر شب منفجر گردید اما تلفات جانی به همراه نداشت.

این منبع که خواست نامش فاش نشود از حضور تیم های دفاع شهری در محل حادثه به منظور کنترل اوضاع خبر داد.

کد مطلب 3873324

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