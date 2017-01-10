حجتالاسلام نورالله ولی نژاد ضمن تسلیت ارتحال ملکوتی آیتالله هاشمی رفسنجانی یار دیرین حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی به خبرنگار مهر گفت: این شخصیت بزرگوار تمام عمر و زندگی خود را صرف انقلاب اسلامی کرده و تمام صفحات انقلاب اسلامی با نام آیت الله هاشمی عجین شده است.
وی با اشاره به اینکه آیتالله هاشمی در انقلاب اسلامی بلندآوازه و خوش آوازه است، افزود: در کدام بخش از انقلاب این شخصیت بزرگ را میتوان نادیده گرفت و یا حذف کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان تصریح کرد: آیتالله هاشمی شخصیتی بود که در همه بخشهای انقلاب نقش روشن و برجستهای ایفا کرد.
آیت الله هاشمی برای نزدیک بودن به امام (ره) تاوان سختی پرداخت کرد
حجتالاسلام ولی نژاد افزود: آیتالله هاشمی یار صدیق، صمیمی و هوشیار حضرت امام (ره) بود و برای اینکه یار امام (ره) بماند تاوان سنگینی همچون سربازی تحمیلی، شلاق ساواک، شکنجه دودمان پهلوی و فرار و بیخانمانی دوران رژیم ستمشاهی را پرداخت ولی از حضرت امام (ره) یکلحظه جدا نشد.
وی اظهار کرد: آیتالله هاشمی در عرصههای مختلف انقلاب اسلامی یکی از چهرههای برجسته انقلاب بود و در پیروزی انقلاب و استقرار نظام نمیتوان جایی پیدا کرد که نقشی نداشته باشد.
عضو شورای فرهنگ عمومی گفت: آیتالله هاشمی در دفاع مقدس، تدوین قانون اساسی، دوران سازندگی، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، مبارزه با منافقین و لیبرالها نقشهای ثمربخشی داشته است.
ولی نژاد در خصوص شخصیت وی بابیان تعبیری از رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: آیتالله هاشمی شخصیتی هوشمند، دورنگر، آیندهنگر و بافراست بود و در سختترین شرایط انسانی صبور و تصمیمگیرنده بود.
وی بابیان این جمله که آیتالله هاشمی برای حضرت امام (ره) یاوری امین و برای رهبر معظم انقلاب برادری امین بود افزود: وی در مقابله با استکبار با هوشیاری که داشت تقابل را در همه صحنهها به اثبات رساند و با همه گرو ه های مخالف نظام و انقلاب جنگید و عقبنشینی نکرد تا خللی به انقلاب وارد نشود.
ولی نژاد بابیان اینکه آیتالله هاشمی شخصیتی هوشمند بود، افزود: این شخصیت ارزشمند ازدسترفته است و رهبر معظم انقلاب در پیامی به این مصیبت تلخ اشاره مبسوطی داشتند و در نگاه معظم له هیچکس به میزان آیتالله هاشمی به همه دردهای انقلاب آشنا نبود و در سالهای گذشته فرمودهاند که هیچکس برای من هاشمی نمیشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: خدا آیتالله هاشمی را بیامرزد و با اهلبیت (ره)، حضرت امام خمینی (ره)، شهیدان بهشتی، باهنر و شهدا محشور کند و اگرچه او رفته است ولی راه و نوشتههای او باقی است.
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