حماس و جهاد اسلامی موضع ترکیه علیه عملیات اخیر قدس را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنبش های حماس و جهاد اسلامی موضع مقامات ترکیه علیه عملیات استشهادی اخیر در قدس اشغالی را که به کشته شدن ۴ نظامی صهیونیست منجر گردید، محکوم کردند.

در همین راستا «داود شهاب» مدیر دفتر رسانه ای جنبش جهاد اسلامی مخالفت این جنبش را با اقدام نخست وزیر ترکیه و معاون وی در محکوم کردن عملیات استشهادی اخیر در قدس اشغالی اعلام کرد.

شهاب در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت که محکوم کردن این عملیات توسط مقامات ترکیه خوش خدمتی به نتانیاهو در ازای پایمال کردن حق مشروع مردم فلسطین برای مقاومت در برابر اشغالگری است.

از سوی دیگر جنبش حماس نیز موضع گیری «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه و «محمد شیمشیک» معاون وی علیه عملیات استشهادی قدس را که منجر به کشته شدن ۴ نظامی صهیونیست و زخمی شدن ۱۵ نفر دیگر گردید، محکوم کرد.

«حازم قاسم» سخنگوی حماس گفت: مقاومت مردم فلسطین در امتداد سرزمین اشغالی خود حق مشروعی است که قوانین بین المللی بر آن صحه دارد. تروریسم حقیقی اقدامات و جنایاتی است که اشغالگران علیه مردم ما و فلسطینی ها انجام می دهند.

لازم به ذکر است که عملیات شهادت طلبانه روز یکشنبه در قدس اشغالی به کشته شدن ۴ نظامی صهیونیست و زخمی شدن ۱۵ تن دیگر منجر گردید. این عملیات استشهادی مهم ترین عملیات انتفاضه قدس از زمان شروع آن در یکم اکتبر سال ۲۰۱۵ تاکنون می باشد.