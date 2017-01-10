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۲۱ دی ۱۳۹۵، ۹:۵۸

معاون جهاد کشاورزی البرز:

۷۲ درصد مزارع گندم البرز با بذرهای اصلاح شده زیر کشت رفت

۷۲ درصد مزارع گندم البرز با بذرهای اصلاح شده زیر کشت رفت

کرج - معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز بر ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید گندم تأکید کرد و گفت: ۷۲ درصد مزارع گندم استان با بذرهای اصلاح‌شده زیر کشت رفته است.

محمد تاج‌الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گندم یکی از مهم‌ترین محصولات زراعی کشور است، اظهار کرد: تولید این محصول استراتژیک محرک خوبی برای رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در سال زراعی جاری سطح ابلاغی کشت گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی ۱۰ هزار هکتار بوده است، اضافه کرد: استان البرز توانسته است با انعقاد قرارداد به میزان ۹ هزار و ۴۳۰ هکتار و کشت بیش از ۱۰ هکتار شود.

به گفته معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز ۵۹۱ هکتار نیز فاقد قرارداد کشت است.

تاج‌الدینی گفت: ۶۶ درصد از سطح قرا داد، تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرارگرفته است که از کل سطح قرارداد حدود ۷۲ درصد مزارع با بذور اصلاح‌شده کِشت‌شده است.

کد مطلب 3873338

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