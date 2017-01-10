آیت الله هاشمی رفسنجانی در جوار امام خمینی (ره) آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز سه‌شنبه ۲۱ دی ماه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در دانشگاه تهران آغاز شد.

مردم به مرور از ساعت ۷ صبح وارد دانشگاه شدند و ۷:۳۰ دقیقه نیز پیکر آیت الله هاشمی به دانشگاه منتقل شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور در مراسم تشییع بر سر پیکر آیت الله هاشمی نماز اقامه کردند.

اطراف دانشگاه تهران مملو از جمعیت است و قشرهای مختلف جامعه در این مراسم شرکت کردند.

بعد از اقامه نماز، پیکر آیت الله هاشمی از مقابل دانشگاه تهران به سمت خیابان ولی عصر تشییع خواهد شد و از آنجا به حرم مطهر منتقل می شود.

در حرم مطهر امام خمینی (ره) نیز از ساعت ۷ صبح مراسم مدیحه سرایی و مرثیه سرایی در حال برگزاری است. و حرم مطهر آماده خاکسپاری پیکر آیت الله هاشمی است.

خانه ابدی آیت الله هاشمی رفسنجانی

مهدی هاشمی امروز از طریق رسانه ملی خطاب به مردم، تاکید کرد: با حضور با شکوه خود در مراسم تشییع آیت الله هاشمی وحدت خود را به رخ جهانیان بکشانیم.

مسئول اطلاع رسانی پلیس راهور نیز اعلام کرده است: نیروهای پلیس بطور کامل آماده باش هستند تا مراسم تشییع ایت الله هاشمی رفسنجانی در کمال امنیت و آرامش برگزار شود.

در حال حاضر نیروهای پلیس در تمامی مبادی اطراف دانشگاه تهران، مرقد امام و مسیرهای اعلام شده، جهت برقراری نظم و امنیت حضور دارند.

رهبر انقلاب اسلامی برای اقامه نماز بر پیکر حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی وارد دانشگاه تهران شدند.

همزمان با ورود آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب به دانشگاه تهران برای اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی؛ مجری برنامه گفت: آقا جان! سرخم می سلامت شکند اگر سبویی. مردم حاضر در دانشگاه نیز یک صدا شعار دادند «این همه لشگر آمده به عشق رهبر آمده».

در ادامه میکروفن رهبری انقلاب روشن بود که خطاب به مجری برنامه فرمودند: «اعلام کنید همه باید بخوانند».

پیکر رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام بر دوش ملت همیشه در صحنه ایران در حال تشییع است.

درحالیکه پیکر آیت الله هاشمی در خیابان انقلاب در حال تشییع است همزمان در حرم بنیانگذار انقلاب اسلامی نیز قشرهای مختلف مردم حضور دارند.

حجت الاسلام سید حسن خمینی برای شرکت در مراسم تدفین مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در حرم حضرت امام خمینی (ره) حضور یافت.

مردم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را با شعارهایی چون: «هاشمی هاشمی دعای رهبر ما بدرقه راه تو»، «این همه لشگر آمده به عشق رهبر آمده»، «هاشمی هاشمی دعای ملت ما بدرقه راه تو» تشییع می کنند.

عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز برای شرکت در مراسم تشییع پیکر رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در میان جمعیت حضور دارد.

سرلشگر قاسم سلیمانی نیز در میان جمعیت حاضر در مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی دیده می شود.

پیکر مرحوم آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی پس از تشییع از مقابل دانشگاه تهران تا چهارراه حافظ، برای خاکسپاری به حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) منتقل شد.

مسئولان برای حضور در مراسم تدفین آیت الله هاشمی رفسنجانی در حرم امام خمینی(ره) حاضر شدند.

پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی وارد حرم مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی شد.

پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در جوار بنیانگذار انقلاب به خاک سپرده شد.

علاوه بر خانواده و بستگان وی، سیدحسن خمینی، علی لاریجانی، سید حسن قاضی زاده هاشمی، محمد جواد ظریف، محمدرضا عارف و سید محمود علوی در مراسم خاکسپاری حضور داشتند.

پیکر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و محسن هاشمی به خاک سپرده شد و در جوار امام راحل آرام گرفت.